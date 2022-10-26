https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/labakhua-rasskazal-o-merakh-po-uproscheniyu-prokhozhdeniya-gruzovykh-avto-cherez-granitsu-1042252392.html
Лабахуа рассказал о мерах по упрощению прохождения грузовых авто через границу
Лабахуа рассказал о мерах по упрощению прохождения грузовых авто через границу
Минтранс России выдает лицензии на осуществление международных грузовых перевозок. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T16:35+0300
2022-10-26T16:35+0300
2022-10-26T17:27+0300
в абхазии
таможня
абхазия
государственная граница
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Меры по упрощению выезда грузовых автомобилей с продукцией из Абхазии в Россию обсуждались на встрече с Государственным таможенным комитетом и Федеральной таможенной службой России, об этом рассказал первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа. Лабахуа уточнил, что речь идет о лицензиях на международные перевозки, которые выдаются Минтрансом России. "Нам предложено обратиться, и мы это уже сделали, в Минэкономики Абхазии с целью выхода на Минтранс России, чтобы тот пункт, который находится на Псоу с российской стороны, был уполномочен выдавать лицензии на грузовые перевозки. Проблема в том, что разрешение на международные перевозки рассматривались в течение двух-трех недель", – отметил зампредседателя.Он подчеркнул, что этот вопрос в данное время находится на стадии решения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, абхазия, государственная граница
таможня, абхазия, государственная граница
Лабахуа рассказал о мерах по упрощению прохождения грузовых авто через границу
16:35 26.10.2022 (обновлено: 17:27 26.10.2022)
Минтранс России выдает лицензии на осуществление международных грузовых перевозок.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Меры по упрощению выезда грузовых автомобилей с продукцией из Абхазии в Россию обсуждались на встрече с Государственным таможенным комитетом и Федеральной таможенной службой России, об этом рассказал первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа.
Лабахуа уточнил, что речь идет о лицензиях на международные перевозки, которые выдаются Минтрансом России.
"Нам предложено обратиться, и мы это уже сделали, в Минэкономики Абхазии с целью выхода на Минтранс России, чтобы тот пункт, который находится на Псоу с российской стороны, был уполномочен выдавать лицензии на грузовые перевозки. Проблема в том, что разрешение на международные перевозки рассматривались в течение двух-трех недель", – отметил зампредседателя.
Он подчеркнул, что этот вопрос в данное время находится на стадии решения.