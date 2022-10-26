https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/ogranichenie-poletov-v-11-aeroportov-yuga-i-tsentralnoy-chasti-rossii-prodleno-do-3-noyabrya-1042246110.html

Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября

Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T09:40+0300

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аэропорт

россия

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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