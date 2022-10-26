Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/ogranichenie-poletov-v-11-aeroportov-yuga-i-tsentralnoy-chasti-rossii-prodleno-do-3-noyabrya-1042246110.html
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T09:40+0300
2022-10-26T10:32+0300
аэропорт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/04/1039387679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ced06a6021318e39f96b541e20033d8.jpg
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/04/1039387679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cf7d01845b600160ea38af909ad36f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аэропорт, россия
аэропорт, россия

Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября

09:40 26.10.2022 (обновлено: 10:32 26.10.2022)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота специалистов авиационной инженерной службы в Приморье
Работа специалистов авиационной инженерной службы в Приморье - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября", – говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0