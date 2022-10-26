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Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T09:40+0300
2022-10-26T09:40+0300
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аэропорт
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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аэропорт, россия
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлено до 3 ноября
09:40 26.10.2022 (обновлено: 10:32 26.10.2022)
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября", – говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.