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Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали в США
Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали в США
Российский эпидемиолог оценил последний из выявленных штаммов Covid, получивший название "цербер" – чем он отличается от предыдущих мутаций и стоит ли ждать... 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T13:20+0300
2022-10-26T13:20+0300
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Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали США
Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали США
За прошедшие три года с начала пандемии было уже шесть подъемов, и каждый раз такой подъем обеспечивали эпидемически значимые штаммы из нескольких десятков, которые успели мутировать за это время, рассказал известный российский эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко на радио Sputnik.Что касается последнего выявленного штамма, который в медиа назвали "цербером", то сейчас идет спад общего количества заболевших, порядка 95% – это разные варианты "омикрона", угроза "цербера" пока даже на горизонте не брезжит, он бы уже начал набирать силы, если не у нас, то где-то в другой стране, отметил Онищенко.Зловеще интересна, по словам эпидемиолога, другая информация, пришедшая на днях из США. По мнению эпидемиолога, на первый взгляд безобидное исследование, которое провели в Бостоне, на самом деле показало, как легко можно сделать практически боевую рецептуру коронавируса."Сделано это практически за бесценок, копейки на это потрачены – это не химоружие и не ядерное оружие, которое требует многомиллиардных вложений. Это яркая демонстрация того, что сегодня конвенция нужна и нужен очень жесткий и адекватный контроль за такого рода исследованиями, когда люди ставят задачу сделать штамм более опасным для человека или какие-то подобные цели преследуют. И вынудить США признать механизм контроля и начинать наднациональный контроль. Все для этого есть сегодня, надо идти дальше", – убежден Онищенко.
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коронавирусы, сша, подкасты, аудио
коронавирусы, сша, подкасты, аудио
Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали в США
13:20 26.10.2022 (обновлено: 13:55 26.10.2022)
Российский эпидемиолог оценил последний из выявленных штаммов Covid, получивший название "цербер" – чем он отличается от предыдущих мутаций и стоит ли ждать новый подъем заболеваемости.
За прошедшие три года с начала пандемии было уже шесть подъемов, и каждый раз такой подъем обеспечивали эпидемически значимые штаммы из нескольких десятков, которые успели мутировать за это время, рассказал известный российский эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко на радио Sputnik.
Что касается последнего выявленного штамма, который в медиа назвали "цербером", то сейчас идет спад общего количества заболевших, порядка 95% – это разные варианты "омикрона", угроза "цербера" пока даже на горизонте не брезжит, он бы уже начал набирать силы, если не у нас, то где-то в другой стране, отметил Онищенко.
Зловеще интересна, по словам эпидемиолога, другая информация, пришедшая на днях из США.
"В Бостонском университете один в общем-то добропорядочный исследователь взял "омикрон" и с помощью биотехнологических манипуляций вставил ту плазмиду, которая в первоначальном штамме отвечала за вирулентность. И получился очень контагиозный и очень вирулентный штамм, то есть, очень заразный и очень опасный. Оправдывая свое исследование (он же понимает, что он сделал), с юридической стороны вопроса все безупречно, а с точки зрения замысла он оправдывает тем, что уменьшил летальность для мышей. Но при этом он не вспоминает о том, что посадил эту вирулентность на очень контагиозный штамм, и получилась по существу боевая рецептура. Это великолепное доказательство того, что нам нужно немедленно добиваться полной ясности с Конвенцией по биологическому и токсинному оружию… Спросим с американцев, пусть они отчитаются, что же они делали на Украине в тех лабораториях, о которых мы много говорили в начале года", – сказал Онищенко.
По мнению эпидемиолога, на первый взгляд безобидное исследование, которое провели в Бостоне, на самом деле показало, как легко можно сделать практически боевую рецептуру коронавируса.
"Сделано это практически за бесценок, копейки на это потрачены – это не химоружие и не ядерное оружие, которое требует многомиллиардных вложений. Это яркая демонстрация того, что сегодня конвенция нужна и нужен очень жесткий и адекватный контроль за такого рода исследованиями, когда люди ставят задачу сделать штамм более опасным для человека или какие-то подобные цели преследуют. И вынудить США признать механизм контроля и начинать наднациональный контроль. Все для этого есть сегодня, надо идти дальше", – убежден Онищенко.