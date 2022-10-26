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Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали в США

Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали в США

Российский эпидемиолог оценил последний из выявленных штаммов Covid, получивший название "цербер" – чем он отличается от предыдущих мутаций и стоит ли ждать... 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T13:20+0300

2022-10-26T13:20+0300

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Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали США Онищенко рассказал о "боевой рецептуре" коронавируса, которую создали США

За прошедшие три года с начала пандемии было уже шесть подъемов, и каждый раз такой подъем обеспечивали эпидемически значимые штаммы из нескольких десятков, которые успели мутировать за это время, рассказал известный российский эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко на радио Sputnik.Что касается последнего выявленного штамма, который в медиа назвали "цербером", то сейчас идет спад общего количества заболевших, порядка 95% – это разные варианты "омикрона", угроза "цербера" пока даже на горизонте не брезжит, он бы уже начал набирать силы, если не у нас, то где-то в другой стране, отметил Онищенко.Зловеще интересна, по словам эпидемиолога, другая информация, пришедшая на днях из США. По мнению эпидемиолога, на первый взгляд безобидное исследование, которое провели в Бостоне, на самом деле показало, как легко можно сделать практически боевую рецептуру коронавируса."Сделано это практически за бесценок, копейки на это потрачены – это не химоружие и не ядерное оружие, которое требует многомиллиардных вложений. Это яркая демонстрация того, что сегодня конвенция нужна и нужен очень жесткий и адекватный контроль за такого рода исследованиями, когда люди ставят задачу сделать штамм более опасным для человека или какие-то подобные цели преследуют. И вынудить США признать механизм контроля и начинать наднациональный контроль. Все для этого есть сегодня, надо идти дальше", – убежден Онищенко.

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