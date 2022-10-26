https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/sotrudniki-gossluzhby-okhrany-proveli-ucheniya-dlya-deputatov-parlamenta-abkhazii-1042257326.html

Сотрудники госслужбы охраны провели учения для депутатов Парламента Абхазии

Сотрудники госслужбы охраны провели учения для депутатов Парламента Абхазии

В начале месяца абхазские депутаты обратились с инициативой провести учения в ГСО. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T20:08+0300

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Сотрудники Государственной службы охраны провели учения для депутатов Парламента Абхазии, сообщает пресс-служба ГСО. Парламентариям рассказали теорию и помогли в практических упражнениях - стреляли из пулемета, автомата, СВД и пистолетов.Отмечается, что учения необходимы для повышения уровня подготовки в ведении огня из стрелкового оружия на полигоне.Начальник ГСО Дмитрий Дбар отметил, что учения помогу госслужащим и депутатам ориентироваться в той или иной чрезвычайной ситуации. Заместитель спикера Астамур Аршба добавил, что с учетом мировой обстановки, необходимо быть готовыми к любому сценарию.

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