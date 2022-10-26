https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/takie-obstoyatelstva-khagba-i-minchenok-o-fotovystavke-olgi-dubinskoy-v-sukhume-1042238689.html

Такие обстоятельства: Хагба и Минченок о фотовыставке Ольги Дубинской в Сухуме

Такие обстоятельства: Хагба и Минченок о фотовыставке Ольги Дубинской в Сухуме

Выставка "Сны об Апсны" режиссера, продюсера, фотохудожника, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" Ольги Дубинской проходит в Центральном выставочном зале Союза... 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T10:39+0300

2022-10-26T10:39+0300

2022-10-26T10:39+0300

радио

абхазия

центральный выставочный зал г. сухум

ольга дубинская

выставка

подкасты

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Такие обстоятельства: Хагба и Минченок о фотовыставке Ольги Дубинской в Сухуме Такие обстоятельства: Хагба и Минченок о фотовыставке Ольги Дубинской в Сухуме

О значении экспозиции Ольги Дубинской для Абхазии, о ее отношении к республике, в эфире радио Sputnik рассказали организатор фотовыставки, Народный артист Абхазии Кесоу Хагба и российский драматург, сценарист, режиссер, супруг Ольги Дубинской Дмитрий Минченок.По словам Минченка, для Ольги Давидовны было важно, чтобы ее дело продолжалось."Ее работы до сих пор актуальны. Она говорила, что герои не те, кого назначают после ухода из жизни, а все, кто ходят перед ней сейчас, ее друзья - они герои… Ольга была убеждена, что Кавказ – это не пороховая бочка, а кузница уникального искусства и, прежде всего, высоты духа. Это выставка показывает людей, которые ходят среди нас - они настоящие герои. Выставка продолжает ее дело", – сказал Минченок.Полная версия беседы в аудиофайле.Ольга Дубинская много лет своей жизни посвятила Кавказу, и в том числе Абхазии. В самые тяжелые годы информационной блокады она опубликовала в российской прессе более 60 статей и очерков, посвященных республике. Благодаря ей в Европе впервые рукоплескали постановкам абхазского театра имени Самсона Чанба. В 2011 году она сняла фильм "Страсти по Владиславу", посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Также в соавторстве с супругом Дмитрием Минченком Дубинская написала книгу "Сны об Апсны", содержащую собрание коротких миниатюр-легенд абхазского героического эпоса.

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абхазия, центральный выставочный зал г. сухум, ольга дубинская, выставка, подкасты, аудио