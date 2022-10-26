https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/tamozhnya-v-etom-godu-osuschestvila-20-zaderzhaniy-za-nezakonnyy-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1042256346.html
Таможня в этом году осуществила 20 задержаний за незаконный ввоз наркотиков в Абхазию
Таможня в этом году осуществила 20 задержаний за незаконный ввоз наркотиков в Абхазию
В республику также пытаются незаконно ввозить аппараты для извлечения криптовалюты, алкогольную, табачную продукцию, продукцию с маркировкой на грузинском... 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T19:08+0300
2022-10-26T19:08+0300
2022-10-26T19:08+0300
в абхазии
таможня
наркотики
абхазия
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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Самый главный и важный показатель работы по выявлению нарушений - 20 дел по факту незаконного ввоза наркотиков в Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.По словам зампредседателя, в 2022 году была усилена работа по выявлению нарушений таможенных правил. Так за девять месяцев 2022 года было заведено 204 дела по факту нарушений, а в 2021 году - всего 92 дела.Самым главным показателем Лабахуа назвал 20 дел по обнаружению наркотических средств.Таких показателей удалось добиться за счет правильного администрирования, а также новым кадрам, имеющим опыт работы в правоохранительных органах, добавил Лабахуа.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таможня, наркотики, абхазия
таможня, наркотики, абхазия
Таможня в этом году осуществила 20 задержаний за незаконный ввоз наркотиков в Абхазию
В республику также пытаются незаконно ввозить аппараты для извлечения криптовалюты, алкогольную, табачную продукцию, продукцию с маркировкой на грузинском языке.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Самый главный и важный показатель работы по выявлению нарушений - 20 дел по факту незаконного ввоза наркотиков в Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.
По словам зампредседателя, в 2022 году была усилена работа по выявлению нарушений таможенных правил.
Так за девять месяцев 2022 года было заведено 204 дела по факту нарушений, а в 2021 году - всего 92 дела.
Самым главным показателем Лабахуа назвал 20 дел по обнаружению наркотических средств.
Таких показателей удалось добиться за счет правильного администрирования, а также новым кадрам, имеющим опыт работы в правоохранительных органах, добавил Лабахуа.