https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/tamozhnya-v-etom-godu-osuschestvila-20-zaderzhaniy-za-nezakonnyy-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1042256346.html

Таможня в этом году осуществила 20 задержаний за незаконный ввоз наркотиков в Абхазию

Таможня в этом году осуществила 20 задержаний за незаконный ввоз наркотиков в Абхазию

В республику также пытаются незаконно ввозить аппараты для извлечения криптовалюты, алкогольную, табачную продукцию, продукцию с маркировкой на грузинском... 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T19:08+0300

2022-10-26T19:08+0300

2022-10-26T19:08+0300

в абхазии

таможня

наркотики

абхазия

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Самый главный и важный показатель работы по выявлению нарушений - 20 дел по факту незаконного ввоза наркотиков в Абхазию, рассказал в интервью радио Sputnik первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.По словам зампредседателя, в 2022 году была усилена работа по выявлению нарушений таможенных правил. Так за девять месяцев 2022 года было заведено 204 дела по факту нарушений, а в 2021 году - всего 92 дела.Самым главным показателем Лабахуа назвал 20 дел по обнаружению наркотических средств.Таких показателей удалось добиться за счет правильного администрирования, а также новым кадрам, имеющим опыт работы в правоохранительных органах, добавил Лабахуа.

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таможня, наркотики, абхазия