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Товарооборот и транзит: интервью первого зампредседателя Таможенного комитета Абхазии
Товарооборот и транзит: интервью первого зампредседателя Таможенного комитета Абхазии
Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа дал интервью радио Sputnik Абхазия. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T17:50+0300
2022-10-26T17:50+0300
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Первый замглавы ГТК Абхазии Алиас Лабахуа рассказал, что с начала нынешнего цитрусового сезона из республики вывезли 118 тонн продукции. Несмотря на то, что это ниже прошлогодних показателей, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, в республике ожидается до 50 тысяч тонн цитрусовых, что практически в два раза больше чем в 2021-м. Алиас Лабахуа также рассказал, что ведомство ведет работу, которая направлена на то, чтобы облегчить прохождение грузовых автомобилей через границу с Россией, чтобы не возникало больших очередей. Помимо этого, он рассказал, что за девять месяцев 2022 года ГТК пополнил бюджет страны на два миллиарда 142 миллиона рублей. "От плановых показателей мы вышли в плюс на 348 миллионов рублей, то есть это значительный показатель", – сказал он. По словам Лабахуа, это вызвано увеличением товарооборота страны и правильным администрированием ГТК Абхазии.
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видео, мультимедиа, абхазия, таможня, видео
видео, мультимедиа, абхазия, таможня, видео
Товарооборот и транзит: интервью первого зампредседателя Таможенного комитета Абхазии
17:50 26.10.2022 (обновлено: 18:02 26.10.2022)
Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа дал интервью радио Sputnik Абхазия.
Первый замглавы ГТК Абхазии Алиас Лабахуа рассказал, что с начала нынешнего цитрусового сезона из республики вывезли 118 тонн продукции.
Несмотря на то, что это ниже прошлогодних показателей, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, в республике ожидается до 50 тысяч тонн цитрусовых, что практически в два раза больше чем в 2021-м.
Алиас Лабахуа также рассказал, что ведомство ведет работу, которая направлена на то, чтобы облегчить прохождение грузовых автомобилей через границу с Россией, чтобы не возникало больших очередей.
Помимо этого, он рассказал, что за девять месяцев 2022 года ГТК пополнил бюджет страны на два миллиарда 142 миллиона рублей.
"От плановых показателей мы вышли в плюс на 348 миллионов рублей, то есть это значительный показатель", – сказал он.
По словам Лабахуа, это вызвано увеличением товарооборота страны и правильным администрированием ГТК Абхазии.