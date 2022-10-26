https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/tovarooborot-i-tranzit-intervyu-pervogo-zampredsedatelya-tamozhennogo-komiteta-abkhazii-1042254381.html

Товарооборот и транзит: интервью первого зампредседателя Таможенного комитета Абхазии

Товарооборот и транзит: интервью первого зампредседателя Таможенного комитета Абхазии

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа дал интервью радио Sputnik Абхазия. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T17:50+0300

2022-10-26T17:50+0300

2022-10-26T18:02+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

таможня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1a/1042253933_596:197:2340:1178_1920x0_80_0_0_f890147327117edd521e2dd55de9ffe3.jpg

Первый замглавы ГТК Абхазии Алиас Лабахуа рассказал, что с начала нынешнего цитрусового сезона из республики вывезли 118 тонн продукции. Несмотря на то, что это ниже прошлогодних показателей, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, в республике ожидается до 50 тысяч тонн цитрусовых, что практически в два раза больше чем в 2021-м. Алиас Лабахуа также рассказал, что ведомство ведет работу, которая направлена на то, чтобы облегчить прохождение грузовых автомобилей через границу с Россией, чтобы не возникало больших очередей. Помимо этого, он рассказал, что за девять месяцев 2022 года ГТК пополнил бюджет страны на два миллиарда 142 миллиона рублей. "От плановых показателей мы вышли в плюс на 348 миллионов рублей, то есть это значительный показатель", – сказал он. По словам Лабахуа, это вызвано увеличением товарооборота страны и правильным администрированием ГТК Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, таможня, видео