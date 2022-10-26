https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/v-minprose-obyasnili-zayavlenie-ministra-o-gotovnosti-shkol-k-vvedeniyu-svyaschennogo-pisaniya--1042251605.html

В Минпросе объяснили заявление министра о готовности школ к введению Священного Писания

В Минпросе объяснили заявление министра о готовности школ к введению Священного Писания

Минпросвещения Абхазии отреагировало на шквал критики в соцсетях с требованиями отставки министра Инала Габлия из-за его заявления о готовности школ к введению... 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T15:30+0300

2022-10-26T15:30+0300

2022-10-26T16:41+0300

в абхазии

образование

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0c/1039066268_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60413d851e660ae71ad73c887ba86925.jpg

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Высказывание министра просвещения Инала Габлия о готовности школ внедрить Священное Писание в учебный план не решение, а предложение к обсуждению темы, направленной на духовное воспитание молодежи. Об этом заявили в Минпросвещения. Отмечается, что для внедрения в школьную программу изучения Священного Писания необходимо решить ряд вопросов, таких как подготовка квалифицированных педагогов и разработка учебного пособия.Новый предмет в школах еще не проработан, и речь шла о факультативе на примере Белоруссии "как о возможности ознакомления с морально-этическими нормами православия в школе".В ведомстве также напомнили, что не раз обсуждалась инициатива изучения норм и традиций Апсуара в виде факультатива или классного часа. Однако и это решение также требует наличия кадров и учебных материалы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

образование, абхазия