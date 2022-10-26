https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/v-minprose-obyasnili-zayavlenie-ministra-o-gotovnosti-shkol-k-vvedeniyu-svyaschennogo-pisaniya--1042251605.html
В Минпросе объяснили заявление министра о готовности школ к введению Священного Писания
В Минпросе объяснили заявление министра о готовности школ к введению Священного Писания
Минпросвещения Абхазии отреагировало на шквал критики в соцсетях с требованиями отставки министра Инала Габлия из-за его заявления о готовности школ к введению... 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T15:30+0300
2022-10-26T15:30+0300
2022-10-26T16:41+0300
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Высказывание министра просвещения Инала Габлия о готовности школ внедрить Священное Писание в учебный план не решение, а предложение к обсуждению темы, направленной на духовное воспитание молодежи. Об этом заявили в Минпросвещения. Отмечается, что для внедрения в школьную программу изучения Священного Писания необходимо решить ряд вопросов, таких как подготовка квалифицированных педагогов и разработка учебного пособия.Новый предмет в школах еще не проработан, и речь шла о факультативе на примере Белоруссии "как о возможности ознакомления с морально-этическими нормами православия в школе".В ведомстве также напомнили, что не раз обсуждалась инициатива изучения норм и традиций Апсуара в виде факультатива или классного часа. Однако и это решение также требует наличия кадров и учебных материалы.
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образование, абхазия
В Минпросе объяснили заявление министра о готовности школ к введению Священного Писания
15:30 26.10.2022 (обновлено: 16:41 26.10.2022)
Минпросвещения Абхазии отреагировало на шквал критики в соцсетях с требованиями отставки министра Инала Габлия из-за его заявления о готовности школ к введению Священного Писания.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Высказывание министра просвещения Инала Габлия о готовности школ внедрить Священное Писание в учебный план не решение, а предложение к обсуждению темы, направленной на духовное воспитание молодежи. Об этом заявили в Минпросвещения.
Отмечается, что для внедрения в школьную программу изучения Священного Писания необходимо решить ряд вопросов, таких как подготовка квалифицированных педагогов и разработка учебного пособия.
Новый предмет в школах еще не проработан, и речь шла о факультативе на примере Белоруссии "как о возможности ознакомления с морально-этическими нормами православия в школе".
В ведомстве также напомнили, что не раз обсуждалась инициатива изучения норм и традиций Апсуара в виде факультатива или классного часа. Однако и это решение также требует наличия кадров и учебных материалы.