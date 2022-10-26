https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-zayavili-o-masshtabnoy-peregruppirovke-sil-vsu-1042245683.html

Власти Запорожской области заявили о масштабной перегруппировке сил ВСУ

Власти Запорожской области заявили о масштабной перегруппировке сил ВСУ

В городе Васильевка Запорожской области находится КПП между Украиной и новыми регионами России. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T08:55+0300

2022-10-26T08:55+0300

2022-10-26T10:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют атаковать Васильевку, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live"."Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, (украинские войска. — прим.), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам", – сообщил чиновник.Он добавил, что это сейчас "наиболее горячие" направления.

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