https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vpervye-samolety-iz-sochi-na-egipetskie-kurorty-budut-letat-i-zimoy--1042249444.html
Впервые самолеты из Сочи на египетские курорты будут летать и зимой
Впервые самолеты из Сочи на египетские курорты будут летать и зимой
Международный аэропорт Сочи имени Севастьянова сообщил о переходе на осенне-зимнее расписание полетов с 30 октября. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T13:55+0300
2022-10-26T13:55+0300
2022-10-26T13:55+0300
сочи
аэропорт сочи
россия
египет
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Впервые самолеты из Сочи в Египет будут летать и зимой, об этом сообщается на сайте аэропорта курорта. Всего запланированы полеты из Сочи по 58 внутренним и 19 международным направлениям.Рейсы будут выполнять 25 авиаперевозчиков, в том числе пять иностранных.Значительно будет увеличен объем перевозок на направлении Сочи – Ереван (Армения), рейсы запланированы у шести авиаперевозчиков, количество рейсов увеличится до 48 в неделю.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, аэропорт сочи, россия, египет
сочи, аэропорт сочи, россия, египет
Впервые самолеты из Сочи на египетские курорты будут летать и зимой
Международный аэропорт Сочи имени Севастьянова сообщил о переходе на осенне-зимнее расписание полетов с 30 октября.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.
Впервые самолеты из Сочи в Египет будут летать и зимой, об этом сообщается на сайте
аэропорта курорта.
Аэропорт перейдет на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать с 30 октября по 25 марта 2023 года.
Всего запланированы полеты из Сочи по 58 внутренним и 19 международным направлениям.
Рейсы будут выполнять 25 авиаперевозчиков, в том числе пять иностранных.
Значительно будет увеличен объем перевозок на направлении Сочи – Ереван (Армения), рейсы запланированы у шести авиаперевозчиков, количество рейсов увеличится до 48 в неделю.