https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/vpervye-samolety-iz-sochi-na-egipetskie-kurorty-budut-letat-i-zimoy--1042249444.html

Впервые самолеты из Сочи на египетские курорты будут летать и зимой

Впервые самолеты из Сочи на египетские курорты будут летать и зимой

Международный аэропорт Сочи имени Севастьянова сообщил о переходе на осенне-зимнее расписание полетов с 30 октября. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

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сочи

аэропорт сочи

россия

египет

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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Впервые самолеты из Сочи в Египет будут летать и зимой, об этом сообщается на сайте аэропорта курорта. Всего запланированы полеты из Сочи по 58 внутренним и 19 международным направлениям.Рейсы будут выполнять 25 авиаперевозчиков, в том числе пять иностранных.Значительно будет увеличен объем перевозок на направлении Сочи – Ереван (Армения), рейсы запланированы у шести авиаперевозчиков, количество рейсов увеличится до 48 в неделю.

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