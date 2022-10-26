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Ядерный ответ противнику: Россия успешно провела учения сил стратегического сдерживания
Ядерный ответ противнику: Россия успешно провела учения сил стратегического сдерживания
Российские военные провели учения сил стратегического сдерживания. 26.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-26T19:40+0300
2022-10-26T19:40+0300
2022-10-26T19:40+0300
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Во время тренировки были произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева". К учениям привлекли стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами воздушного базирования, а также подлодки из Баренцева моря. Военные успешно выполнили все поставленные задачи. Кадры с учений – в видео.
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видео, мультимедиа, россия, вооружения, видео
видео, мультимедиа, россия, вооружения, видео
Ядерный ответ противнику: Россия успешно провела учения сил стратегического сдерживания
Российские военные провели учения сил стратегического сдерживания.
Во время тренировки были произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева". К учениям привлекли стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами воздушного базирования, а также подлодки из Баренцева моря. Военные успешно выполнили все поставленные задачи. Кадры с учений – в видео.