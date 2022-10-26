https://sputnik-abkhazia.ru/20221026/yadernyy-otvet-protivniku-rossiya-uspeshno-provela-ucheniya-sil-strategicheskogo-sderzhivaniya-1042256864.html

Ядерный ответ противнику: Россия успешно провела учения сил стратегического сдерживания

Ядерный ответ противнику: Россия успешно провела учения сил стратегического сдерживания

Российские военные провели учения сил стратегического сдерживания. 26.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-26T19:40+0300

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Во время тренировки были произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева". К учениям привлекли стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами воздушного базирования, а также подлодки из Баренцева моря. Военные успешно выполнили все поставленные задачи. Кадры с учений – в видео.

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