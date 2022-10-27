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Бюджет Минобороны на 2022 год увеличен на 100 млн руб
Бюджет Минобороны на 2022 год увеличен на 100 млн руб
Депутаты Парламента внесли в окончательном чтении поправки в закон "О республиканском бюджете на 2022 год" на заседании сессии 27 октября. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюджет Министерства обороны Абхазии на 2022 год увеличен на 100 миллионов рублей и составляет 556,5 млн руб. Соответствующие изменения внесены депутатами в закон "О республиканском бюджете на 2022 год" в окончательном чтении. Парламент Абхазии внес изменения в республиканский бюджет 2022 года в третьем и окончательном чтении.
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парламент абхазии, бюджет, министерство обороны абхазии, абхазия
парламент абхазии, бюджет, министерство обороны абхазии, абхазия

Бюджет Минобороны на 2022 год увеличен на 100 млн руб

13:40 27.10.2022 (обновлено: 14:15 27.10.2022)
© Foto / Пресс-служба Минобороны АбхазииНа общевойсковом полигоне "Нагвалоу" состоялись ротно-тактические учения с боевой стрельбой
На общевойсковом полигоне Нагвалоу состоялись ротно-тактические учения с боевой стрельбой - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны Абхазии
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Депутаты Парламента внесли в окончательном чтении поправки в закон "О республиканском бюджете на 2022 год" на заседании сессии 27 октября.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюджет Министерства обороны Абхазии на 2022 год увеличен на 100 миллионов рублей и составляет 556,5 млн руб. Соответствующие изменения внесены депутатами в закон "О республиканском бюджете на 2022 год" в окончательном чтении.
Парламент Абхазии внес изменения в республиканский бюджет 2022 года в третьем и окончательном чтении.
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