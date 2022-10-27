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Бюджет Минобороны на 2022 год увеличен на 100 млн руб

Бюджет Минобороны на 2022 год увеличен на 100 млн руб

Депутаты Парламента внесли в окончательном чтении поправки в закон "О республиканском бюджете на 2022 год" на заседании сессии 27 октября. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюджет Министерства обороны Абхазии на 2022 год увеличен на 100 миллионов рублей и составляет 556,5 млн руб. Соответствующие изменения внесены депутатами в закон "О республиканском бюджете на 2022 год" в окончательном чтении. Парламент Абхазии внес изменения в республиканский бюджет 2022 года в третьем и окончательном чтении.

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