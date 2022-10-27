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Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии

Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии

Мобилизационные учения Минобороны Абхазии проходили на полигоне Цабал. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

министерство обороны абхазии

учения

абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил командно-штабные мобилизационные учения Министерства обороны на полигоне "Цабал", сообщает пресс-служба главы государства. В учениях участвовали резервисты первого Ткуарчалского полка, курсанты СВОКУ, артиллерийские подразделения, военно-воздушные силы и представители силовых ведомств.Военнослужащие отразили атаку условного противника. Бжания поблагодарил участников и отметил слаженность, точность и оперативность в выполнении боевых задач. Бжания добавил, что в ближайшее время будут проведены необходимые мероприятия по укреплению Вооруженных сил.

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