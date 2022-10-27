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Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии
Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии
Мобилизационные учения Минобороны Абхазии проходили на полигоне Цабал. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T18:25+0300
2022-10-27T18:25+0300
2022-10-27T18:25+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил командно-штабные мобилизационные учения Министерства обороны на полигоне "Цабал", сообщает пресс-служба главы государства. В учениях участвовали резервисты первого Ткуарчалского полка, курсанты СВОКУ, артиллерийские подразделения, военно-воздушные силы и представители силовых ведомств.Военнослужащие отразили атаку условного противника. Бжания поблагодарил участников и отметил слаженность, точность и оперативность в выполнении боевых задач. Бжания добавил, что в ближайшее время будут проведены необходимые мероприятия по укреплению Вооруженных сил.
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аслан бжания, министерство обороны абхазии, учения, абхазия
аслан бжания, министерство обороны абхазии, учения, абхазия
Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии
Мобилизационные учения Минобороны Абхазии проходили на полигоне Цабал.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил командно-штабные мобилизационные учения Министерства обороны на полигоне "Цабал", сообщает пресс-служба главы государства.
В учениях участвовали резервисты первого Ткуарчалского полка, курсанты СВОКУ, артиллерийские подразделения, военно-воздушные силы и представители силовых ведомств.
Военнослужащие отразили атаку условного противника. Бжания поблагодарил участников и отметил слаженность, точность и оперативность в выполнении боевых задач.
"Народ Абхазии верит вам и уверен в том, что вооруженные силы обеспечат безопасность нашей Родины. Руководство страны, с учетом той обстановки, которая сложилась вокруг нашего союзника Российской Федерации, уделяет и будет уделять повышенное внимание нашим вооруженным силам", - подчеркнул глава государства.
Бжания добавил, что в ближайшее время будут проведены необходимые мероприятия по укреплению Вооруженных сил.