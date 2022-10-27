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Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии
Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии
Мобилизационные учения Минобороны Абхазии проходили на полигоне Цабал. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T18:25+0300
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в абхазии
аслан бжания
министерство обороны абхазии
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил командно-штабные мобилизационные учения Министерства обороны на полигоне "Цабал", сообщает пресс-служба главы государства. В учениях участвовали резервисты первого Ткуарчалского полка, курсанты СВОКУ, артиллерийские подразделения, военно-воздушные силы и представители силовых ведомств.Военнослужащие отразили атаку условного противника. Бжания поблагодарил участников и отметил слаженность, точность и оперативность в выполнении боевых задач. Бжания добавил, что в ближайшее время будут проведены необходимые мероприятия по укреплению Вооруженных сил.
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аслан бжания, министерство обороны абхазии, учения, абхазия
аслан бжания, министерство обороны абхазии, учения, абхазия

Бжания посетил мобилизационные учения Минобороны Абхазии

18:25 27.10.2022
© Foto / Пресс-служба ЮВОАртиллерийские подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) на учении в горах Абхазии
Артиллерийские подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) на учении в горах Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2022
© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Мобилизационные учения Минобороны Абхазии проходили на полигоне Цабал.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил командно-штабные мобилизационные учения Министерства обороны на полигоне "Цабал", сообщает пресс-служба главы государства.
В учениях участвовали резервисты первого Ткуарчалского полка, курсанты СВОКУ, артиллерийские подразделения, военно-воздушные силы и представители силовых ведомств.
Военнослужащие отразили атаку условного противника. Бжания поблагодарил участников и отметил слаженность, точность и оперативность в выполнении боевых задач.
"Народ Абхазии верит вам и уверен в том, что вооруженные силы обеспечат безопасность нашей Родины. Руководство страны, с учетом той обстановки, которая сложилась вокруг нашего союзника Российской Федерации, уделяет и будет уделять повышенное внимание нашим вооруженным силам", - подчеркнул глава государства.
Бжания добавил, что в ближайшее время будут проведены необходимые мероприятия по укреплению Вооруженных сил.
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