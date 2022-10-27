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Часть Ткуарчалского района останется без света 28 октября
Часть Ткуарчалского района останется без света 28 октября
Энергетики будут проводить ремонтные работы на подстанции "Ткуарчал" ГРЭС. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Часть Ткуарчалского района останется без света в пятницу, 28 октября, сообщает "Черноморэнерго". Из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Ткуарчал" ГРЭС.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия, ткуарчальский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия, ткуарчальский район

Часть Ткуарчалского района останется без света 28 октября

11:25 27.10.2022 (обновлено: 11:50 27.10.2022)
© Sputnik ЛЭП
ЛЭП - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2022
© Sputnik
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Энергетики будут проводить ремонтные работы на подстанции "Ткуарчал" ГРЭС.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Часть Ткуарчалского района останется без света в пятницу, 28 октября, сообщает "Черноморэнерго".
Из-за ремонтных работ будет отключена подстанция "Ткуарчал" ГРЭС.
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