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Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации кредита Абхазии
Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации кредита Абхазии
Кабмин России 16 сентября внес в Госдуму соответствующий законопроект. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T17:10+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.Согласно тексту законопроекта, предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Абхазии о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что кредитный договор с Абхазией надо пролонгировать, так как это вопрос не только кредитования, "это само собой разумеющаяся вещь между партнерами и соседями".
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госдума рф, абхазия, экономика, россия
госдума рф, абхазия, экономика, россия

Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации кредита Абхазии

17:10 27.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
Москва во время режима повышенной готовности из-за коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Кабмин России 16 сентября внес в Госдуму соответствующий законопроект.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.

Согласно тексту законопроекта, предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Абхазии о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что кредитный договор с Абхазией надо пролонгировать, так как это вопрос не только кредитования, "это само собой разумеющаяся вещь между партнерами и соседями".
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