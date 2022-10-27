Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации кредита Абхазии
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
© Sputnik / Максим Блинов/
Кабмин России 16 сентября внес в Госдуму соответствующий законопроект.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.
Согласно тексту законопроекта, предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Абхазии о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что кредитный договор с Абхазией надо пролонгировать, так как это вопрос не только кредитования, "это само собой разумеющаяся вещь между партнерами и соседями".
Согласно тексту законопроекта, предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Абхазии о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что кредитный договор с Абхазией надо пролонгировать, так как это вопрос не только кредитования, "это само собой разумеющаяся вещь между партнерами и соседями".