https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/gosduma-rossii-ratifitsirovala-protokol-o-restrukturizatsii-kredita-abkhazii-1042266401.html

Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации кредита Абхазии

Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации кредита Абхазии

Кабмин России 16 сентября внес в Госдуму соответствующий законопроект. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T17:10+0300

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.Согласно тексту законопроекта, предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Абхазии о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что кредитный договор с Абхазией надо пролонгировать, так как это вопрос не только кредитования, "это само собой разумеющаяся вещь между партнерами и соседями".

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