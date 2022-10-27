https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/komissiya-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-v-ochamchyrskom-rayone-prinyala-150-zayavleniy-1042252723.html
Комиссия по ликвидации последствий стихии в Очамчырском районе приняла 150 заявлений
Комиссия по ликвидации последствий стихии в Очамчырском районе приняла 150 заявлений
Стихия обрушилась на восточные районы Абхазии 9 и 10 октября – подтопило дома, подмыло мосты, обрушились деревья и опоры воздушной линии. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T09:35+0300
2022-10-27T09:35+0300
2022-10-27T11:22+0300
в абхазии
разгул стихии
абхазия
очамчырский район
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В комиссию по ликвидации последствий стихии в Очамчырском районе поступило 150 заявлений, сказал в интервью радио Sputnik замглавы района Артемон Габелая. Он добавил, что согласно поданным заявлениям, представители комиссии проводят осмотр домовладений и близлежащих территорий. Оценить, какой ущерб нанесли жителям района ливневые дожди, еще предстоит, заметил Габелая. При этом, по его словам, не во всех заявленных случаях наводнение стало причиной значительного ущерба: где-то вода зашла во дворы, но на нижние этажи не проникла. Своими силами район не справится, поэтому после оформления всех необходимых документов планируется направить их в правительство республики, сказал Габелая. Ливневые дожди обрушились на восточную часть Абхазии 9 и 10 октября. Это стало причиной того, что несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей. Стихия также нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям и дорожной инфраструктуре.
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разгул стихии, абхазия, очамчырский район
разгул стихии, абхазия, очамчырский район
Комиссия по ликвидации последствий стихии в Очамчырском районе приняла 150 заявлений
09:35 27.10.2022 (обновлено: 11:22 27.10.2022)
Стихия обрушилась на восточные районы Абхазии 9 и 10 октября – подтопило дома, подмыло мосты, обрушились деревья и опоры воздушной линии.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В комиссию по ликвидации последствий стихии в Очамчырском районе поступило 150 заявлений, сказал в интервью радио Sputnik замглавы района Артемон Габелая.
Он добавил, что согласно поданным заявлениям, представители комиссии проводят осмотр домовладений и близлежащих территорий.
Оценить, какой ущерб нанесли жителям района ливневые дожди, еще предстоит, заметил Габелая.
При этом, по его словам, не во всех заявленных случаях наводнение стало причиной значительного ущерба: где-то вода зашла во дворы, но на нижние этажи не проникла.
Своими силами район не справится, поэтому после оформления всех необходимых документов планируется направить их в правительство республики, сказал Габелая.
"Пока мне сложно сказать о том, когда люди получат помощь, но надеемся на поддержку со стороны руководства", – говорит замглавы Очамчырского района.
Ливневые дожди обрушились на восточную часть Абхазии 9 и 10 октября. Это стало причиной того, что несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей. Стихия также нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям и дорожной инфраструктуре.