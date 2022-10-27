https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/posrednik-labakhua-o-tovarooborote-tamozhennom-kodekse-i-tranzite-gruzov-cherez-abkhaziyu-1042249811.html
Посредник: Лабахуа о товарообороте, таможенном кодексе и транзите грузов через Абхазию
Посредник: Лабахуа о товарообороте, таможенном кодексе и транзите грузов через Абхазию
Первый заместитель Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа в программе "Посредник" на радио Sputnik. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T12:00+0300
2022-10-27T12:00+0300
2022-10-27T12:42+0300
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Посредник: Лабахуа о товарообороте, таможенном кодексе и транзите грузов через Абхазию
Посредник: Лабахуа о товарообороте, таможенном кодексе и транзите грузов через Абхазию
Алиас Лабахуа в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о том, какие меры принимаются для более быстрого прохождения грузовых автомобилей с продукцией из Абхазии в Россию, о товарообороте республики за девять месяцев 2022 года, о налоговых начислениях ведомства в бюджет республики за девять месяцев этого года.По его словам, объем начислений составил 2 миллиарда 142 миллиона рублей. "От плановых показателей мы вышли в плюс на 348 миллионов рублей, то есть это значительный показатель", – сказал он. По словам Лабахуа, это вызвано увеличением товарооборота страны и правильным администрированием ГТК Абхазии.Также первый зампредседателя ГТК Абхазии рассказал, на какой стадии находится разработка нового таможенного кодекса республики. "Я могу смело сказать, что это исторический документ, такого кодекса в нашей стране еще не было. По объему если брать, то он 600-страничный, в нем 487 статей. Этот кодекс проходил очень серьезную проверку нашей службой, министерствами и ведомствами Абхазии, которые давали свои заключения", – отметил Лабахуа. В программе также шла речь о транзите грузов через Абхазию.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, таможня, аудио
подкасты, абхазия, посредник, таможня, аудио
Посредник: Лабахуа о товарообороте, таможенном кодексе и транзите грузов через Абхазию
12:00 27.10.2022 (обновлено: 12:42 27.10.2022)
Первый заместитель Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Алиас Лабахуа в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о том, какие меры принимаются для более быстрого прохождения грузовых автомобилей с продукцией из Абхазии в Россию, о товарообороте республики за девять месяцев 2022 года, о налоговых начислениях ведомства в бюджет республики за девять месяцев этого года.
По его словам, объем начислений составил 2 миллиарда 142 миллиона рублей.
"От плановых показателей мы вышли в плюс на 348 миллионов рублей, то есть это значительный показатель", – сказал он. По словам Лабахуа, это вызвано увеличением товарооборота страны и правильным администрированием ГТК Абхазии.
Также первый зампредседателя ГТК Абхазии рассказал, на какой стадии находится разработка нового таможенного кодекса республики.
"Я могу смело сказать, что это исторический документ, такого кодекса в нашей стране еще не было. По объему если брать, то он 600-страничный, в нем 487 статей. Этот кодекс проходил очень серьезную проверку нашей службой, министерствами и ведомствами Абхазии, которые давали свои заключения", – отметил Лабахуа.
В программе также шла речь о транзите грузов через Абхазию.
Подробности слушайте в аудиофайле
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