https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/reklamu-tabaka-namereny-zapretit-v-abkhazii-1042266040.html
Рекламу табака намерены запретить в Абхазии
Рекламу табака намерены запретить в Абхазии
Последние правки в закон Абхазии "О рекламе" были внесены в 2016 году. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T14:10+0300
2022-10-27T14:10+0300
2022-10-27T14:34+0300
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парламент абхазии
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении принял поправки в закон Абхазии "О рекламе".Согласно изменениям, в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции намерены запретить в Абхазии.Будет запрещена и реклама курительных принадлежностей - трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.Штрафы за нарушение закона будут зависеть от вида нарушения.Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения.Кроме того, поправками установлены дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций.Также будут дополнения в части определения запрета на установку рекламных конструкций в местах, установка в которых может повлечь нарушения общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан.
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табак, реклама, абхазия, парламент абхазии, законы
табак, реклама, абхазия, парламент абхазии, законы
Рекламу табака намерены запретить в Абхазии
14:10 27.10.2022 (обновлено: 14:34 27.10.2022)
Последние правки в закон Абхазии "О рекламе" были внесены в 2016 году.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении принял поправки в закон Абхазии "О рекламе".
Согласно изменениям, в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции намерены запретить в Абхазии.
Будет запрещена и реклама курительных принадлежностей - трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.
Штрафы за нарушение закона будут зависеть от вида нарушения.
"Данное положение разработано в целях исключения пробела в законодательстве в части рекламы табачной и никотиносодержащей продукции, а именно рекламы торговых марок, производящих табачную и никотиносодержащую продукцию, либо торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции", - говорится в пояснительной записке.
Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения.
Кроме того, поправками установлены дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций.
Также будут дополнения в части определения запрета на установку рекламных конструкций в местах, установка в которых может повлечь нарушения общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан.