https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/reklamu-tabaka-namereny-zapretit-v-abkhazii-1042266040.html

Рекламу табака намерены запретить в Абхазии

Рекламу табака намерены запретить в Абхазии

Последние правки в закон Абхазии "О рекламе" были внесены в 2016 году. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении принял поправки в закон Абхазии "О рекламе".Согласно изменениям, в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции намерены запретить в Абхазии.Будет запрещена и реклама курительных принадлежностей - трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для курения, кальянов.Штрафы за нарушение закона будут зависеть от вида нарушения.Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения.Кроме того, поправками установлены дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций.Также будут дополнения в части определения запрета на установку рекламных конструкций в местах, установка в которых может повлечь нарушения общественной безопасности, либо вызвать неудобства для граждан.

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табак, реклама, абхазия, парламент абхазии, законы