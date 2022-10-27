https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/sabekiya-rasskazal-kak-v-abkhazii-obnovlyayutsya-mandarinovye-plantatsii-1042217032.html

Сабекия рассказал, как в Абхазии обновляются мандариновые плантации

Сабекия рассказал, как в Абхазии обновляются мандариновые плантации

Об обновлении цитрусовых плантаций в Абхазии и их состоянии сегодня в интервью радио Sputnik рассказал заведующий отделом цитрусовых культур Института... 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T10:17+0300

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Сабекия Сабекия

Отсутствие возможности для обновления плантаций – проблема, которая может поставить под угрозу работу цитрусовых хозяйств. Это в интервью радио Sputnik Абхазия отметил директор предприятия "Абхазцитрус" Генрих Тужба.О том, почему возникает такая проблема, как обеспечить цитрусовые плантации саженцами, в эфире радио Sputnik рассказал заведующий отделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Сабекия.По его словам, цитрусовые культуры, которые были высажены давно, биологически устарели, и существует большая изреженность, до 52 процентов даже в государственных хозяйствах, которые на данном этапе находятся в аренде, а в частном секторе до 12 процентов изреженности. "Это посадки советских времен, начиная от 1930-1940-х и 1960-х годов. И тогда, в советское время, посадочный материал в Абхазии в большом объеме не выращивали. Максимум до 200 тысяч саженцев, что отвечало внутренним требованиям. Так как НИИ сельского хозяйства Абхазии является правопреемником Всесоюзного института растениеводства, подразделения которого одновременно занимались выращиванием посадочного материала, сегодня мы это дело тоже продолжаем", – рассказал Сабекия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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