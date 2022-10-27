https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/sabekiya-rasskazal-kak-v-abkhazii-obnovlyayutsya-mandarinovye-plantatsii-1042217032.html
Сабекия рассказал, как в Абхазии обновляются мандариновые плантации
Сабекия рассказал, как в Абхазии обновляются мандариновые плантации
Об обновлении цитрусовых плантаций в Абхазии и их состоянии сегодня в интервью радио Sputnik рассказал заведующий отделом цитрусовых культур Института... 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T10:17+0300
2022-10-27T10:17+0300
2022-10-27T11:49+0300
радио
подкасты
абхазия
сельское хозяйство
цитрусовые
мандарины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/18/1042216376_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_e8175cdc140ce88da05531898aa99528.jpg
Отсутствие возможности для обновления плантаций – проблема, которая может поставить под угрозу работу цитрусовых хозяйств. Это в интервью радио Sputnik Абхазия отметил директор предприятия "Абхазцитрус" Генрих Тужба.О том, почему возникает такая проблема, как обеспечить цитрусовые плантации саженцами, в эфире радио Sputnik рассказал заведующий отделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Сабекия.По его словам, цитрусовые культуры, которые были высажены давно, биологически устарели, и существует большая изреженность, до 52 процентов даже в государственных хозяйствах, которые на данном этапе находятся в аренде, а в частном секторе до 12 процентов изреженности. "Это посадки советских времен, начиная от 1930-1940-х и 1960-х годов. И тогда, в советское время, посадочный материал в Абхазии в большом объеме не выращивали. Максимум до 200 тысяч саженцев, что отвечало внутренним требованиям. Так как НИИ сельского хозяйства Абхазии является правопреемником Всесоюзного института растениеводства, подразделения которого одновременно занимались выращиванием посадочного материала, сегодня мы это дело тоже продолжаем", – рассказал Сабекия. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/18/1042216376_226:0:2541:1736_1920x0_80_0_0_3e2843fbff56695953550d8af4c3e339.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, сельское хозяйство, цитрусовые, мандарины, аудио
подкасты, абхазия, сельское хозяйство, цитрусовые, мандарины, аудио
Сабекия рассказал, как в Абхазии обновляются мандариновые плантации
10:17 27.10.2022 (обновлено: 11:49 27.10.2022)
Об обновлении цитрусовых плантаций в Абхазии и их состоянии сегодня в интервью радио Sputnik рассказал заведующий отделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Сабекия.
Отсутствие возможности для обновления плантаций – проблема, которая может поставить под угрозу работу цитрусовых хозяйств. Это в интервью радио Sputnik Абхазия отметил директор предприятия "Абхазцитрус" Генрих Тужба.
О том, почему возникает такая проблема, как обеспечить цитрусовые плантации саженцами, в эфире радио Sputnik рассказал заведующий отделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Сабекия.
По его словам, цитрусовые культуры, которые были высажены давно, биологически устарели, и существует большая изреженность, до 52 процентов даже в государственных хозяйствах, которые на данном этапе находятся в аренде, а в частном секторе до 12 процентов изреженности.
"Это посадки советских времен, начиная от 1930-1940-х и 1960-х годов. И тогда, в советское время, посадочный материал в Абхазии в большом объеме не выращивали. Максимум до 200 тысяч саженцев, что отвечало внутренним требованиям. Так как НИИ сельского хозяйства Абхазии является правопреемником Всесоюзного института растениеводства, подразделения которого одновременно занимались выращиванием посадочного материала, сегодня мы это дело тоже продолжаем", – рассказал Сабекия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.