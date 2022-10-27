https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/stalingrad-na-nizhnem-dnepre-1042274470.html

Сталинград на нижнем Днепре

Сталинград на нижнем Днепре

Неприступный Херсон становится для ВСУ и НАТО Сталинградом на нижнем Днепре, после которого российская армия уже не остановится на полпути к целям СВО... 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T19:40+0300

2022-10-27T19:40+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательОперативная обстановка на Херсонском направлении остается сложной. Российские войска усилены резервами, действуют тактически слаженно и уверенно "гасят" все попытки противника продвинуться к Херсону.Жилые кварталы Херсона регулярно обстреливает украинская артиллерия. Минувшей ночью ВСУ ударили по столице региона четырьмя ракетами HIMARS, российские расчеты ПВО не пропустили ни одной. Ранее украинские диверсанты обстреляли из гранатомета Днепровское РОВД, расклеили в Херсоне бандеровские листовки, чтобы посеять панику.За минувшие сутки ВСУ атаковали позиции российских войск близ населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. Ответным огнем противник отброшен на исходные рубежи, украинские подразделения понесли большие потери в живой силе и технике.В районе Давыдова Брода 25 – 26 октября отражено несколько контратак ВСУ силами до четырех батальонных тактических групп. Командование ВСУ бросает в бой все новые батальоны, усиленные бронетехникой. Под ударами артиллерии и авиации ВС РФ противник ежедневно теряет сотни солдат, десятки боевых машин, и откатывается на исходные позиции. Слухи о сосредоточении в регионе 60-тысячной группировки украинских войск сильно преувеличены, а "предвыборное" контрнаступление ВСУ на Херсон (8 ноября – выборы в Конгресс США) "выдохлось", не достигнув целей.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому телеканалу NHK вчера признал "замедление наступления" ВСУ на южном участке фронта, но все же не отказался от "взятия Херсона".Украинское командование объяснило "замедление операции" плохой погодой. Одиозный пропагандист киевского режима Алексей Арестович посетовал на огромную силу российских войск: "Ситуация на Херсонском направлении меняется для нас в неприятную сторону".Штормовое предупреждениеОтносительная стабилизация 1000-километровой линии боевого соприкосновения на украинском ТВД напоминает "затишье перед бурей". В России завершается частичная мобилизация и полигонная подготовка резервов для "ускорения" специальной военной операции, в новом ритме работают предприятия ОПК.Начало зимы будет горячим. Новая эпоха стучится в двери США и НАТО, отбрасывая в сторону жалкую прислугу Запада – нацистский киевский режим.На встрече с главами спецслужб СНГ 26 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом внешней политики Вашингтона: "Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом". Ситуация совершенно нетерпимая.Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в тот же день резюмировал: "Украина потеряла способность существовать как государство". Разумеется, это выверенная государственная позиция, которая позволяет предсказать совершенно определенное развитие событий на украинском ТВД.Председатель крымского парламента Владимир Константинов ранее отметил: "Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы – первые на очереди". И сформированная в июле на освобожденной территории Херсонской области Одесская бригада будет задействована в освобождении Николаева и Одессы.Неслучайно с 10 октября методично сокрушается инфраструктура энергетики, связи и логистики ВСУ и НАТО на всей территории Украины, по военным объектам в Николаеве и Одессе все чаще прилетают "Герани" и "Калибры", а в Румынию спешно прибыли "Кричащие орлы" 101-й дивизии ВДВ США.Будто бы Пентагон, проваливающий войну за войной, способен этими "танцами" остановить ход Российской Истории без риска трагического завершения истории США.Безусловно, близится время, когда киевский режим ответит за военные преступления (терроризм, "живой щит", пытки военнопленных, участие в разработке биологического оружия США), а Вашингтон потеряет контроль над Европой.Welcome to the real world!Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, украина, россия