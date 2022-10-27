https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/takie-obstoyatelstva-mikvabiya-o-nauchnom-puti-niiepit-abkhazii-1042260103.html
Такие обстоятельства: Миквабия о научном пути НИИЭПиТ Абхазии
Такие обстоятельства: Миквабия о научном пути НИИЭПиТ Абхазии
О том, какие научные работы сегодня ведутся в НИИЭПиТ Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал директор института Зураб Миквабия. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T15:30+0300
2022-10-27T15:30+0300
2022-10-27T15:31+0300
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Такие обстоятельства: Миквабия о НИИЭПиТ Абхазии
Такие обстоятельства: Миквабия о НИИЭПиТ Абхазии
Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии был основан 95 лет назад. Датой его рождений считается 24 августа 1927 года. В этот день пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии. Физиологи НИИЭПиТа сначала обследуют всех долгожителей, или геронтов, Абхазии, а затем такое же обследование проходят старейшие обезьяны.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, 90-летие нииэпита, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, 90-летие нииэпита, аудио
Такие обстоятельства: Миквабия о научном пути НИИЭПиТ Абхазии
15:30 27.10.2022 (обновлено: 15:31 27.10.2022)
О том, какие научные работы сегодня ведутся в НИИЭПиТ Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал директор института Зураб Миквабия.
Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии был основан 95 лет назад. Датой его рождений считается 24 августа 1927 года. В этот день пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.
В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.
Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.
В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии. Физиологи НИИЭПиТа сначала обследуют всех долгожителей, или геронтов, Абхазии, а затем такое же обследование проходят старейшие обезьяны.
Подробности слушайте в аудиофайле
.