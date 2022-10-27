https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/tovarooborot-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-sostavil-287-mlrd-rub--1042256170.html

Товарооборот Абхазии за девять месяцев составил 28,7 млрд руб

Товарооборот Абхазии за девять месяцев составил 28,7 млрд руб

В 2021 году объем двусторонней торговли между Россией и Абхазией составил 27 млрд руб, что выше на 37% показателей 2020 года. 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T08:55+0300

2022-10-27T08:55+0300

2022-10-27T11:21+0300

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Товарооборот Абхазии за девять месяцев 2022 года составил 28,7 млрд руб, рассказал в интервью радио Sputnik первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа. На первом месте по импорту продукты питания – более шести млрд руб. Затем идет топливо – более трех млрд руб.На первом месте по экспорту алкогольная продукция – 1,6 миллиарда рублей, далее рыбная и текстильная продукция.Лабахуа также рассказал, что на сегодняшний день через территорию Абхазии осуществляется транзит грузов не в таком большом объеме."Идут пробные партии из Турции через наш порт с перегрузом на автотранспорт и вывозом в Россию", – отметил он. Среди товаров, которые идут из Турции в Россию – перекись водорода, цемент, производственное оборудование. Из России в Турцию через Абхазию везут фанеру и другие грузы, перечислил Лабахуа.

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таможня, экономика, экспорт, импорт, абхазия