https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/vooruzhennye-sily-rossii-sorvali-nastuplenie-vsu-v-khersonskoy-i-nikolaevskoy-oblastyakh-1042267037.html

Вооруженные силы России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Вооруженные силы России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

За сутки российским войскам удалось поразить четыре пункта управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную... 27.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-27T14:55+0300

2022-10-27T14:55+0300

2022-10-27T15:18+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Российские военные отбили атаку украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны.Потери украинских войск составили более 60 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей.Помимо этого, военным удалось отразить попытки наступления украинских войск на Червонопоповку в ЛНР.На Купянском направлении две ротных тактических группы ВСУ, усиленные наемниками, атаковали позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Их также удалось отразить.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина