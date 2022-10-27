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Вооруженные силы России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
Вооруженные силы России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
За сутки российским войскам удалось поразить четыре пункта управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную... 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T14:55+0300
2022-10-27T14:55+0300
2022-10-27T15:18+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Российские военные отбили атаку украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны.Потери украинских войск составили более 60 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей.Помимо этого, военным удалось отразить попытки наступления украинских войск на Червонопоповку в ЛНР.На Купянском направлении две ротных тактических группы ВСУ, усиленные наемниками, атаковали позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Их также удалось отразить.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Вооруженные силы России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
14:55 27.10.2022 (обновлено: 15:18 27.10.2022)
За сутки российским войскам удалось поразить четыре пункта управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 186 районах.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik
. Российские военные отбили атаку украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, сообщили
в Минобороны.
"Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", — отметили в ведомстве.
Потери украинских войск составили более 60 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей.
Помимо этого, военным удалось отразить попытки наступления украинских войск на Червонопоповку в ЛНР.
На Купянском направлении две ротных тактических группы ВСУ, усиленные наемниками, атаковали позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Их также удалось отразить.