https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/vyezdnoe-soveschanie-proshlo-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-v-preddverii-tsitrusovogo-sezona-1042265782.html
Выездное совещание прошло на абхазо-российской границе в преддверии цитрусового сезона
Выездное совещание прошло на абхазо-российской границе в преддверии цитрусового сезона
В среднем в сутки абхазо-российскую границу пересекает более 500 единиц грузового транспорта при существующих параметрах пропускной способности в 150. 27.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-27T15:30+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Выездное совещание прошло на абхазо-российской границе в преддверии цитрусового сезона, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии. На совещании присутствовали первый вице-премьер Беслан Джопуа и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, представители СГБ, ГТК, Госкомитета по стандартам, Госинспекции по карантину. Цель встречи – координация работ всех служб для создания максимально комфортных условий гражданам, пересекающим границу.На совещании было принято решение о том, что получение карантинных сертификатов для сельхозпродукции на абхазо-российской границе будет разграничено для разных категорий – пешеходов, водителей легковых и грузовых автомобилей.Раньше все стояли в одной очереди на получение сертификата, сейчас принято решение создать дополнительный пункт выдачи. По словам начальника Госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджия, процесс оформления сертификата занимает полторы минуты.Как отметила Кристина Озган, сегодняшние реалии на границе кардинально отличаются от ситуации в прошлом, и функционирование госграницы должно соответствовать необходимым требованиям.
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государственная граница, таможня, абхазия
государственная граница, таможня, абхазия
Выездное совещание прошло на абхазо-российской границе в преддверии цитрусового сезона
В среднем в сутки абхазо-российскую границу пересекает более 500 единиц грузового транспорта при существующих параметрах пропускной способности в 150.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik.
Выездное совещание прошло на абхазо-российской границе в преддверии цитрусового сезона, сообщает
пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
На совещании присутствовали первый вице-премьер Беслан Джопуа и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, представители СГБ, ГТК, Госкомитета по стандартам, Госинспекции по карантину.
Цель встречи – координация работ всех служб для создания максимально комфортных условий гражданам, пересекающим границу.
"Наша задача заключается в том, чтобы организовать слаженную работу и не допустить ситуации, когда крестьяне не смогут реализовать свою продукцию по вине нашей стороны", – сказал Беслан Джопуа.
На совещании было принято решение о том, что получение карантинных сертификатов для сельхозпродукции на абхазо-российской границе будет разграничено для разных категорий – пешеходов, водителей легковых и грузовых автомобилей.
Раньше все стояли в одной очереди на получение сертификата, сейчас принято решение создать дополнительный пункт выдачи. По словам начальника Госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджия, процесс оформления сертификата занимает полторы минуты.
В ближайшее время также будет решаться вопрос дислокации транспортных средств и служб, осуществляющих свою деятельность на границе.
Как отметила Кристина Озган, сегодняшние реалии на границе кардинально отличаются от ситуации в прошлом, и функционирование госграницы должно соответствовать необходимым требованиям.