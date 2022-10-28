https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/glavnyy-chetverg-tsishba-o-dokhodakh-ot-turizma-v-gagrskom-rayone-investorakh-i-razvitii-sel--1042264483.html

Главный четверг: Цишба о доходах от туризма в Гагрском районе, инвесторах и развитии сел

Главный четверг: Цишба о доходах от туризма в Гагрском районе, инвесторах и развитии сел

Первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия подвел итоги туристического сезона... 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T13:49+0300

2022-10-28T13:49+0300

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Главный четверг: Цишба о доходах от туризма в Гагрском районе, инвесторах и развитии сел Главный четверг: Цишба о доходах от туризма в Гагрском районе, инвесторах и развитии сел

По словам Цишба, туристический сезон в Гагрском районе прошел успешно. Кроме того, район привлекателен для инвесторов, в текущем году они стали более активны. В местной администрации планируют развивать сельское хозяйство. На прошедших в селах выездных совещаниях глава района предложил составить бизнес-планы – в следующем году из бюджета планируют выделить по 2,5 миллиона рублей на каждое село на развитие сельхозпроектов. Заявки от населения уже поступают.Подробности слушайте в аудиофайле.

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