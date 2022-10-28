https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/peredvizhnoy-kompleks-diagnostiki-zreniya-budet-rabotat-v-agudzere-1042309581.html

Передвижной комплекс диагностики зрения будет работать в Агудзере

Передвижной комплекс диагностики зрения будет работать в Агудзере

Специалисты уже обследовали жителей разных районов Абхазии - Очамчырского, Гудаутского, Гагрского, Галского, Ткуарчалского, а также города Сухума. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T19:35+0300

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Мобильный комплекс диагностики зрения клиники доктора Шаталова будет работать в Агудзере, сообщает пресс-служба Минздрава России.Записываться на прием не нужно - он осуществляется бесплатно и в порядке живой очереди. Получить консультацию могут взрослые граждане Абхазии и дети до семи лет. Главное - иметь при себе удостоверение личности и не страдать воспалительными заболеваниями.

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