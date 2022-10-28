https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/peredvizhnoy-kompleks-diagnostiki-zreniya-budet-rabotat-v-agudzere-1042309581.html
Передвижной комплекс диагностики зрения будет работать в Агудзере
Передвижной комплекс диагностики зрения будет работать в Агудзере
Специалисты уже обследовали жителей разных районов Абхазии - Очамчырского, Гудаутского, Гагрского, Галского, Ткуарчалского, а также города Сухума. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T19:35+0300
2022-10-28T19:35+0300
2022-10-28T19:35+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Мобильный комплекс диагностики зрения клиники доктора Шаталова будет работать в Агудзере, сообщает пресс-служба Минздрава России.Записываться на прием не нужно - он осуществляется бесплатно и в порядке живой очереди. Получить консультацию могут взрослые граждане Абхазии и дети до семи лет. Главное - иметь при себе удостоверение личности и не страдать воспалительными заболеваниями.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Передвижной комплекс диагностики зрения будет работать в Агудзере
Специалисты уже обследовали жителей разных районов Абхазии - Очамчырского, Гудаутского, Гагрского, Галского, Ткуарчалского, а также города Сухума.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
Мобильный комплекс диагностики зрения клиники доктора Шаталова будет работать в Агудзере, сообщает
пресс-служба Минздрава России.
Российские врачи будут принимать пациентов 29 и 30 октября у Центральной районной больницы с 09:00 до 17:00.
Записываться на прием не нужно - он осуществляется бесплатно и в порядке живой очереди. Получить консультацию могут взрослые граждане Абхазии и дети до семи лет. Главное - иметь при себе удостоверение личности и не страдать воспалительными заболеваниями.