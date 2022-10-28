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Преобразование стихии: запуск мини-ГЭС в Ауадхаре
Преобразование стихии: запуск мини-ГЭС в Ауадхаре
Церемония открытия мини-гидроэлектростанции на территории Ауадхары прошла в четверг, 27 октября. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T18:53+0300
2022-10-28T18:53+0300
2022-10-28T18:53+0300
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Мини-гидроэлектростанцию в урочище реки Лашпсы строили меньше полугода. Для этого из бюджета Рицинского нацпарка выделили более четырех миллионов рублей.Главная задача объекта заключается в обеспечении электроэнергией пансионата "Ауадхара" и расположенных неподалеку здания службы инспекторов парка и вышки сотового оператора.Мощность ГЭС составляет 20 киловатт в час. По словам энергетиков, этого достаточно того, чтобы круглосуточно обеспечивать пансионат электричеством, что сделает пребывание постояльцев еще более комфортным.Гидроэлектростанцию запускали своими силами, без привлечения иностранных специалистов. Сам генератор сделали из передвижного военного генератора, турбину сварили самостоятельно, а задний мост оборудования позаимствован из советского грузового автомобиля "ГАЗ-53".Объект расположен на берегу реки Лашпсы, но вода к нему поступает из реки в урочище Пыв, которая протекает гораздо выше. Перепад высоты от верхней точки до нижней составляет примерно 246 метров. Это позволяет выдавать около 26 атмосфер, необходимых для полноценного функционирования станции.
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абхазия, ауадхара, видео, мультимедиа, видео
абхазия, ауадхара, видео, мультимедиа, видео
Преобразование стихии: запуск мини-ГЭС в Ауадхаре
Церемония открытия мини-гидроэлектростанции на территории Ауадхары прошла в четверг, 27 октября.
Мини-гидроэлектростанцию в урочище реки Лашпсы строили меньше полугода. Для этого из бюджета Рицинского нацпарка выделили более четырех миллионов рублей.
Главная задача объекта заключается в обеспечении электроэнергией пансионата "Ауадхара" и расположенных неподалеку здания службы инспекторов парка и вышки сотового оператора.
Мощность ГЭС составляет 20 киловатт в час. По словам энергетиков, этого достаточно того, чтобы круглосуточно обеспечивать пансионат электричеством, что сделает пребывание постояльцев еще более комфортным.
Гидроэлектростанцию запускали своими силами, без привлечения иностранных специалистов. Сам генератор сделали из передвижного военного генератора, турбину сварили самостоятельно, а задний мост оборудования позаимствован из советского грузового автомобиля "ГАЗ-53".
Объект расположен на берегу реки Лашпсы, но вода к нему поступает из реки в урочище Пыв, которая протекает гораздо выше. Перепад высоты от верхней точки до нижней составляет примерно 246 метров. Это позволяет выдавать около 26 атмосфер, необходимых для полноценного функционирования станции.