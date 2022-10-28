https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/takie-obstoyatelstva-arsaliya-i-kobakhiya-o--zakonakh-po-okhrane-pamyatnikov-1042260731.html

Такие обстоятельства: Арсалия и Кобахия о законах по охране памятников

Такие обстоятельства: Арсалия и Кобахия о законах по охране памятников

Директор Центрального выставочного зала, экс-министр культуры республики Эльвира Арсалия и ученый-археолог, общественный деятель Батал Кобахия в эфире радио... 28.10.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Кобахия и Арсалия ИКН ч 3 Такие обстоятельства: Кобахия и Арсалия ИКН ч 3

Насколько совершенно существующее в Абхазии законодательство по охране исторических памятников, какие шаги необходимо предпринимать для того, чтобы сохранить культурное наследие? Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, охрана историко-культурного наследия, памятники, архитектура, аудио