https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/takie-obstoyatelstva-arsaliya-i-kobakhiya-o--zakonakh-po-okhrane-pamyatnikov-1042260731.html
Такие обстоятельства: Арсалия и Кобахия о законах по охране памятников
Такие обстоятельства: Арсалия и Кобахия о законах по охране памятников
Директор Центрального выставочного зала, экс-министр культуры республики Эльвира Арсалия и ученый-археолог, общественный деятель Батал Кобахия в эфире радио... 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T10:25+0300
2022-10-28T10:25+0300
2022-10-28T10:27+0300
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Такие обстоятельства: Кобахия и Арсалия ИКН ч 3
Такие обстоятельства: Кобахия и Арсалия ИКН ч 3
Насколько совершенно существующее в Абхазии законодательство по охране исторических памятников, какие шаги необходимо предпринимать для того, чтобы сохранить культурное наследие? Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, охрана историко-культурного наследия, памятники, архитектура, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, охрана историко-культурного наследия, памятники, архитектура, аудио
Такие обстоятельства: Арсалия и Кобахия о законах по охране памятников
10:25 28.10.2022 (обновлено: 10:27 28.10.2022)
Директор Центрального выставочного зала, экс-министр культуры республики Эльвира Арсалия и ученый-археолог, общественный деятель Батал Кобахия в эфире радио Sputnik поделились мнениями о том, как сохранять историко-культурное наследие.
Насколько совершенно существующее в Абхазии законодательство по охране исторических памятников, какие шаги необходимо предпринимать для того, чтобы сохранить культурное наследие?
Подробности слушайте в аудиофайле.