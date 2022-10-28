https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/takie-obstoyatelstva-matua-i-musakhodzhaeva-o-konferentsii-k-yubileyu-niiepit-abkhazii-1042293346.html
Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии
Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии
В Сухуме проходит научно-практическая конференция "НИИЭПиТ 2022. Вчера, сегодня, завтра", посвященная 95-летнему юбилею Научно-исследовательского института... 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T13:39+0300
2022-10-28T13:39+0300
2022-10-28T14:09+0300
радио
абхазия
сухумский питомник обезьян нииэпит
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1c/1042293605_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_1748e1ca22bd251e19e206b192852e46.jpg
Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии
Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии
В Сухуме проходит научно-практическая конференция "НИИЭПиТ 2022. Вчера, сегодня, завтра", посвященная 95-летнему юбилею Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии. В эфире радио Sputnik заместитель директора НИИЭПиТ по научной части Алиса Матуа и доктор биологических наук, профессор, заведующая лаборатории иммунология репродукции Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан Дилорам Мусаходжаева рассказали о значении таких конференций, какие темы подняты на этой, как идет сотрудничество НИИЭПиТ с научными организациями других стран."Конференция – это праздник для деятелей науки. Ты приходишь на конференцию со своими результатами, достижениями, и тебе, конечно же, хочется это показать. Кроме этого, хочется послушать, что и как сделали другие, в каком направлении. Этот тандем замечательный. Предвидя, что мы встретимся с руководством института (НИИЭПиТ-прим.), директор нашего института передала меморандум о взаимных исследованиях, научной работе. Мы можем обмениваться нашими учеными, проводить совместные исследования или какие-то другие мероприятия, которые дадут нам возможность консолидироваться", –сказала Мусаходжаева.Полная версия беседы в аудиофайле.Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был основан в 1927 году. 24 августа пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.В 1928 году родился первый детеныш приматов. До Отечественной войны народа Абхазии их в институте насчитывалось около трех тысяч. Сейчас в питомнике проживают капуцины, макаки-резусы, макаки японские, яванские, лапундры, павианы анубисы, гамадрилы и мартышки зеленые.В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1c/1042293605_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_83879bcc0e016c9e410e3ab4dea57333.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, подкасты, аудио
абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, подкасты, аудио
В Сухуме проходит научно-практическая конференция "НИИЭПиТ 2022. Вчера, сегодня, завтра", посвященная 95-летнему юбилею Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии.
В эфире радио Sputnik
заместитель директора НИИЭПиТ по научной части Алиса Матуа и доктор биологических наук, профессор, заведующая лаборатории иммунология репродукции Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан Дилорам Мусаходжаева рассказали о значении таких конференций, какие темы подняты на этой, как идет сотрудничество НИИЭПиТ с научными организациями других стран.
"Конференция – это праздник для деятелей науки. Ты приходишь на конференцию со своими результатами, достижениями, и тебе, конечно же, хочется это показать. Кроме этого, хочется послушать, что и как сделали другие, в каком направлении. Этот тандем замечательный. Предвидя, что мы встретимся с руководством института (НИИЭПиТ-прим.), директор нашего института передала меморандум о взаимных исследованиях, научной работе. Мы можем обмениваться нашими учеными, проводить совместные исследования или какие-то другие мероприятия, которые дадут нам возможность консолидироваться", –сказала Мусаходжаева.
Полная версия беседы в аудиофайле.
Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был основан в 1927 году. 24 августа пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.
В 1928 году родился первый детеныш приматов. До Отечественной войны народа Абхазии их в институте насчитывалось около трех тысяч. Сейчас в питомнике проживают капуцины, макаки-резусы, макаки японские, яванские, лапундры, павианы анубисы, гамадрилы и мартышки зеленые.
В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.
Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.
В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии.