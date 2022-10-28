https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/takie-obstoyatelstva-matua-i-musakhodzhaeva-o-konferentsii-k-yubileyu-niiepit-abkhazii-1042293346.html

Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии

Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии

В Сухуме проходит научно-практическая конференция "НИИЭПиТ 2022. Вчера, сегодня, завтра", посвященная 95-летнему юбилею Научно-исследовательского института... 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T13:39+0300

2022-10-28T13:39+0300

2022-10-28T14:09+0300

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абхазия

сухумский питомник обезьян нииэпит

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Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии Такие обстоятельства: Матуа и Мусаходжаева о конференции к юбилею НИИЭПиТ Абхазии

В Сухуме проходит научно-практическая конференция "НИИЭПиТ 2022. Вчера, сегодня, завтра", посвященная 95-летнему юбилею Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии. В эфире радио Sputnik заместитель директора НИИЭПиТ по научной части Алиса Матуа и доктор биологических наук, профессор, заведующая лаборатории иммунология репродукции Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан Дилорам Мусаходжаева рассказали о значении таких конференций, какие темы подняты на этой, как идет сотрудничество НИИЭПиТ с научными организациями других стран."Конференция – это праздник для деятелей науки. Ты приходишь на конференцию со своими результатами, достижениями, и тебе, конечно же, хочется это показать. Кроме этого, хочется послушать, что и как сделали другие, в каком направлении. Этот тандем замечательный. Предвидя, что мы встретимся с руководством института (НИИЭПиТ-прим.), директор нашего института передала меморандум о взаимных исследованиях, научной работе. Мы можем обмениваться нашими учеными, проводить совместные исследования или какие-то другие мероприятия, которые дадут нам возможность консолидироваться", –сказала Мусаходжаева.Полная версия беседы в аудиофайле.Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был основан в 1927 году. 24 августа пароход "Пестель", захвативший накануне в Батуми двух павианов анубисов и двух шимпанзе, доставил их в Сухум.В 1928 году родился первый детеныш приматов. До Отечественной войны народа Абхазии их в институте насчитывалось около трех тысяч. Сейчас в питомнике проживают капуцины, макаки-резусы, макаки японские, яванские, лапундры, павианы анубисы, гамадрилы и мартышки зеленые.В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.Сегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии.

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абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, подкасты, аудио