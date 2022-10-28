https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/zhurnalist-rossiya-segodnya-svetlana-babaeva-pogibla-v-simferopole-1042308294.html
Журналист "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Симферополе
Журналист "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Симферополе
Несчастный случай произошел на полигоне, на котором журналистка занималась военно-спортивной стрельбой. 28.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-28T18:10+0300
2022-10-28T18:10+0300
2022-10-28T18:10+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Глава регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга.Сообщается, что Бабаева занималась военно-спортивной стрельбой.Светлана Бабаева родилась в Москве 24 июня 1972 года, окончила юрфак МГУ. На пост руководителя регионального подразделения "Россия сегодня" в Симферополе она была назначена в августе 2019 года.Бабаева приезжала и в Абхазию. Она участвовала в проекте Sputnik Pro и проводила мастер-классы для журналистов, рассказывала о том, как с появлением интернета изменились способы подачи информации.
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новости, россия сегодня
Журналист "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Симферополе
Несчастный случай произошел на полигоне, на котором журналистка занималась военно-спортивной стрельбой.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik.
Глава регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга.
Сообщается, что Бабаева занималась военно-спортивной стрельбой.
"Света, неугомонная Света - профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…", - сказал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Светлана Бабаева родилась в Москве 24 июня 1972 года, окончила юрфак МГУ. На пост руководителя регионального подразделения "Россия сегодня" в Симферополе она была назначена в августе 2019 года.
Бабаева приезжала и в Абхазию. Она участвовала в проекте Sputnik Pro и проводила мастер-классы для журналистов, рассказывала о том, как с появлением интернета изменились способы подачи информации.