Очей очарованье: вкусы осени на рынке Сухума

Если вы выбрали бархатный сезон, чтобы отдохнуть в Сухуме, то, не раздумывая, отправляйтесь на столичный рынок. Здесь настоящая осенняя ярмарка. На прилавках появились сезонные фрукты – фейхоа, королек, хурма, каштаны, яблоки и, конечно же, долгожданные первые мандарины. Последние еще зеленоваты, но уже довольно сладкие.Не проходите мимо разноцветного аджинджуха, но, по совету местных, отдавайте предпочтение традиционному темно-бордовому цвету. А вот с чем аджинджух вкуснее, с грецким орехом или фундуком, можно спорить вечно.Сушеная хурма – находка для любителей сладкого, а жареные каштаны "must taste" осени.Проникнитесь атмосферой яркой осени на рынке Сухума через фотоленту Sputnik.
В фотоленте Sputnik краски и вкусы осеннего сухумского рынка.
Если вы выбрали бархатный сезон, чтобы отдохнуть в Сухуме, то, не раздумывая, отправляйтесь на столичный рынок. Здесь настоящая осенняя ярмарка. На прилавках появились сезонные фрукты – фейхоа, королек, хурма, каштаны, яблоки и, конечно же, долгожданные первые мандарины. Последние еще зеленоваты, но уже довольно сладкие.
Не проходите мимо разноцветного аджинджуха, но, по совету местных, отдавайте предпочтение традиционному темно-бордовому цвету. А вот с чем аджинджух вкуснее, с грецким орехом или фундуком, можно спорить вечно.
Сушеная хурма – находка для любителей сладкого, а жареные каштаны "must taste" осени.
Проникнитесь атмосферой яркой осени на рынке Сухума через фотоленту Sputnik.