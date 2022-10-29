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Очей очарованье: вкусы осени на рынке Сухума
Очей очарованье: вкусы осени на рынке Сухума
В фотоленте Sputnik краски и вкусы осеннего сухумского рынка. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
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Если вы выбрали бархатный сезон, чтобы отдохнуть в Сухуме, то, не раздумывая, отправляйтесь на столичный рынок. Здесь настоящая осенняя ярмарка. На прилавках появились сезонные фрукты – фейхоа, королек, хурма, каштаны, яблоки и, конечно же, долгожданные первые мандарины. Последние еще зеленоваты, но уже довольно сладкие.Не проходите мимо разноцветного аджинджуха, но, по совету местных, отдавайте предпочтение традиционному темно-бордовому цвету. А вот с чем аджинджух вкуснее, с грецким орехом или фундуком, можно спорить вечно.Сушеная хурма – находка для любителей сладкого, а жареные каштаны "must taste" осени.Проникнитесь атмосферой яркой осени на рынке Сухума через фотоленту Sputnik.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Очей очарованье: вкусы осени на рынке Сухума

12:50 29.10.2022 (обновлено: 13:12 29.10.2022)
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В фотоленте Sputnik краски и вкусы осеннего сухумского рынка.
Если вы выбрали бархатный сезон, чтобы отдохнуть в Сухуме, то, не раздумывая, отправляйтесь на столичный рынок. Здесь настоящая осенняя ярмарка. На прилавках появились сезонные фрукты – фейхоа, королек, хурма, каштаны, яблоки и, конечно же, долгожданные первые мандарины. Последние еще зеленоваты, но уже довольно сладкие.
Не проходите мимо разноцветного аджинджуха, но, по совету местных, отдавайте предпочтение традиционному темно-бордовому цвету. А вот с чем аджинджух вкуснее, с грецким орехом или фундуком, можно спорить вечно.
Сушеная хурма – находка для любителей сладкого, а жареные каштаны "must taste" осени.
Проникнитесь атмосферой яркой осени на рынке Сухума через фотоленту Sputnik.
© Sputnik / Марианна Кубрава

На столичном рынке ярмарка осени. В Абхазии растет несколько сортов тыквы, ее запекают, делают джемы, варят и даже едят с аджикой.

На столичном рынке ярмарка осени. В Абхазии растет несколько сортов тыквы, ее запекают, делают джемы, варят и даже едят с аджикой. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

На столичном рынке ярмарка осени. В Абхазии растет несколько сортов тыквы, ее запекают, делают джемы, варят и даже едят с аджикой.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Жители Сухума тоже "подстраиваются" под красочное настроение осени.

Жители Сухума тоже &quot;подстраиваются&quot; под красочное настроение осени. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Жители Сухума тоже "подстраиваются" под красочное настроение осени.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Аджинджух на рынке можно найти на любой вкус и цвет – с фундуком, грецким орехом, из различных сортов винограда.

Аджинджух на рынке можно найти на любой вкус и цвет – с фундуком, грецким орехом, из различных сортов винограда. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Аджинджух на рынке можно найти на любой вкус и цвет – с фундуком, грецким орехом, из различных сортов винограда.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Продавцы идут на все маркетинговые уловки, чтобы заманить покупателя. Внешний вид товара должен говорить сам за себя.

Продавцы идут на все маркетинговые уловки, чтобы заманить покупателя. Внешний вид товара должен говорить сам за себя. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Продавцы идут на все маркетинговые уловки, чтобы заманить покупателя. Внешний вид товара должен говорить сам за себя.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Большинство продавцов – перекупщики, но многие торгуют и тем, что выращивают в своих хозяйствах.

Большинство продавцов – перекупщики, но многие торгуют и тем, что выращивают в своих хозяйствах. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Большинство продавцов – перекупщики, но многие торгуют и тем, что выращивают в своих хозяйствах.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На прилавках появился первый урожай местных мандаринов, еще немного зеленоватых, но уже сладких.

На прилавках появился первый урожай местных мандаринов, еще немного зеленоватых, но уже сладких. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

На прилавках появился первый урожай местных мандаринов, еще немного зеленоватых, но уже сладких.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители каштанов ликуют. Настало их время года, когда можно сварить каштаны, поджарить и просто наслаждаться осенью за окном.

Любители каштанов ликуют. Настало их время года, когда можно сварить каштаны, поджарить и просто наслаждаться осенью за окном. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любители каштанов ликуют. Настало их время года, когда можно сварить каштаны, поджарить и просто наслаждаться осенью за окном.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Многие продавцы настойчиво просят не снимать их, но есть и любители камеры с очень добродушной улыбкой.

Многие продавцы настойчиво просят не снимать их, но есть и любители камеры с очень добродушной улыбкой. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Многие продавцы настойчиво просят не снимать их, но есть и любители камеры с очень добродушной улыбкой.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ассортимент яблок заметно увеличился. Все больше на прилавках можно увидеть местные фрукты, не такие "блестящие" как привозные, но не уступающие по вкусу.

Ассортимент яблок заметно увеличился. Все больше на прилавках можно увидеть местные фрукты, не такие &quot;блестящие&quot; как привозные, но не уступающие по вкусу. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Ассортимент яблок заметно увеличился. Все больше на прилавках можно увидеть местные фрукты, не такие "блестящие" как привозные, но не уступающие по вкусу.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сезон закрутки компотов и варенья из фейхоа тоже объявляется открытым.

Сезон закрутки компотов и варенья из фейхоа тоже объявляется открытым. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сезон закрутки компотов и варенья из фейхоа тоже объявляется открытым.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Где как не на рынке искать персонажей, будто только сошедших с историй Фазиля Искандера.

Где как не на рынке искать персонажей, будто только сошедших с историй Фазиля Искандера. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Где как не на рынке искать персонажей, будто только сошедших с историй Фазиля Искандера.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сушеная хурма – одно из любимых лакомств абхазов.

Сушеная хурма – одно из любимых лакомств абхазов. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сушеная хурма – одно из любимых лакомств абхазов.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Туристов на рынке охотно готовы накормить.

Туристов на рынке охотно готовы накормить. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Марианна Кубрава

Туристов на рынке охотно готовы накормить.

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