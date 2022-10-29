https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/1042299887.html

Очей очарованье: вкусы осени на рынке Сухума

Очей очарованье: вкусы осени на рынке Сухума

В фотоленте Sputnik краски и вкусы осеннего сухумского рынка. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

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Если вы выбрали бархатный сезон, чтобы отдохнуть в Сухуме, то, не раздумывая, отправляйтесь на столичный рынок. Здесь настоящая осенняя ярмарка. На прилавках появились сезонные фрукты – фейхоа, королек, хурма, каштаны, яблоки и, конечно же, долгожданные первые мандарины. Последние еще зеленоваты, но уже довольно сладкие.Не проходите мимо разноцветного аджинджуха, но, по совету местных, отдавайте предпочтение традиционному темно-бордовому цвету. А вот с чем аджинджух вкуснее, с грецким орехом или фундуком, можно спорить вечно.Сушеная хурма – находка для любителей сладкого, а жареные каштаны "must taste" осени.Проникнитесь атмосферой яркой осени на рынке Сухума через фотоленту Sputnik.

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