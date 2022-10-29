https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/bolee-140-chelovek-pogiblo-v-davke-v-seule-1042323326.html
Более 140 человек погибло в давке в Сеуле
Более 140 человек погибло в давке в Сеуле
По данным медиков, большинству погибших в давке в Сеуле было около 20 лет, среди жертв есть иностранные граждане. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T22:59+0300
2022-10-29T22:59+0300
2022-10-29T22:59+0300
южная корея
сеул
происшествия
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Во время празднования Хэллоуина в Сеуле погибло 146 человек и еще 150 пострадали, сообщают СМИ. Отмечается, что давка начала образовываться примерно с 22:22 субботы (16:22 мск) так как в районе Итхэвон собралась большая толпа празднующих Хэллоуин.Как сообщают СМИ, люди могли услышать, что в одном из баров знаменитость и ринуться туда, тогда-то и началась давка. Прибывшим медикам пришлось делать массаж сердца одновременно около 50 людям. В связи с инцидентом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указание оказать первую помощь пострадавшим, а мэр Сеула О Се Хун прервал визит в Европу.
южная корея
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная корея, сеул, происшествия
южная корея, сеул, происшествия
Более 140 человек погибло в давке в Сеуле
По данным медиков, большинству погибших в давке в Сеуле было около 20 лет, среди жертв есть иностранные граждане.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Во время празднования Хэллоуина в Сеуле погибло 146 человек и еще 150 пострадали, сообщают СМИ.
Отмечается, что давка начала образовываться примерно с 22:22 субботы (16:22 мск) так как в районе Итхэвон собралась большая толпа празднующих Хэллоуин.
Как сообщают СМИ, люди могли услышать, что в одном из баров знаменитость и ринуться туда, тогда-то и началась давка.
Прибывшим медикам пришлось делать массаж сердца одновременно около 50 людям.
В связи с инцидентом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указание оказать первую помощь пострадавшим, а мэр Сеула О Се Хун прервал визит в Европу.