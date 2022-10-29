https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/evseev-kiev-gotov-ustraivat-tsunami-i-yadernye-katastrofy-ne-schitayas-s-zhertvami-1042321185.html

Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами

Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами

Вмешательство Запада во внутренние дела стран СНГ все время увеличивается, ведь США и их союзники заинтересованы в создании вокруг России пояса нестабильности. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как разведки России и стран СНГ могут бороться с этим? Почему антитеррористическое взаимодействие так важно между государствами СНГ? Пойдет ли Киев на взрыв "грязной бомбы"? Обо всем этом смотрите в нашем видео

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