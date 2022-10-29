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Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами
Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами
Вмешательство Запада во внутренние дела стран СНГ все время увеличивается, ведь США и их союзники заинтересованы в создании вокруг России пояса нестабильности. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T16:15+0300
2022-10-29T16:15+0300
2022-10-29T16:15+0300
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как разведки России и стран СНГ могут бороться с этим? Почему антитеррористическое взаимодействие так важно между государствами СНГ? Пойдет ли Киев на взрыв "грязной бомбы"? Обо всем этом смотрите в нашем видео
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видео, мультимедиа, украина, снг, россия, видео
видео, мультимедиа, украина, снг, россия, видео
Евсеев: Киев готов устраивать цунами и ядерные катастрофы, не считаясь с жертвами
Вмешательство Запада во внутренние дела стран СНГ все время увеличивается, ведь США и их союзники заинтересованы в создании вокруг России пояса нестабильности.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Как разведки России и стран СНГ могут бороться с этим? Почему антитеррористическое взаимодействие так важно между государствами СНГ? Пойдет ли Киев на взрыв "грязной бомбы"? Обо всем этом смотрите в нашем видео