https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/khor-sretenskogo-monastyrya-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-abkhazii-1042321425.html

Хор Сретенского монастыря даст благотворительный концерт в Абхазии

Хор Сретенского монастыря даст благотворительный концерт в Абхазии

Хор Сретенского монастыря – всемирно известный творческий коллектив под руководством заслуженного артиста России Никона Жилы. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T17:10+0300

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Благотворительный концерт хора Сретенского монастыря совместно с Государственной хоровой капеллой Абхазии пройдет в Моквском монастыре 6 ноября в 13:00, сообщает пресс-служба Минкульта.Помимо регулярных богослужений в Сретенской обители, Сретенский хор поет на особо торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле, участвует в международных музыкальных конкурсах и миссионерских поездках Русской Православной Церкви. Посетители концерта 6 ноября смогут послушать лекцию об истории этого уникального памятника христианской культуры.В Моквском храме будет установлен ящик для сбора пожертвований. Все собранные средства будут направлены на реконструкцию Моквского храма.Храм в Мокве был возведен при Леоне III, в период высшего расцвета Абхазского царства. Тогда же учредили Моквское епископство. Главный придел храма был освящен во имя Богородицы.Собор был важным центром культуры. Здесь копировались рукописи и реставрировались старые кодексы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191006/1016287484.html

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