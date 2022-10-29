https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/mama-nikogda-ne-govorila-chto-lyubit-menya-strakhidetskie-travmy-1042261532.html

Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы

Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы

Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда была только отстраненность? 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T10:23+0300

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Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы

Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими.Историю героини Надежды разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости.

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