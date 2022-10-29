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Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы
Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда была только отстраненность? 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T10:23+0300
2022-10-29T10:23+0300
2022-10-29T10:23+0300
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Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими.Историю героини Надежды разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Мама никогда не говорила, что любит меня. "Страхи/Детские травмы
Можно ли выстроить эмоциональную близость там, где всегда была только отстраненность?
Мать героини Надежды — эмоциональной холодный человек: она никогда не говорила "я тебя люблю", не спрашивала "как твой день?", не обнимала. Хотя ребенку этого не хватало. Надежда выросла и теперь чувствует равнодушие к матери. Родные люди стали чужими.
Историю героини Надежды разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов
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