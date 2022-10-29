https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/minoborony-ukraina-atakovala-dronami-korabli-chernomorskogo-flota--1042319690.html

Минобороны: Украина атаковала дронами корабли Черноморского флота

Минобороны: Украина атаковала дронами корабли Черноморского флота

Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота РФ задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T14:07+0300

2022-10-29T14:07+0300

2022-10-29T14:13+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все аппараты были уничтожены силами кораблей Черноморского флота.Подготовка атаки велась из Очакова в Николаевской области. Руководили операцией британские специалисты.

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