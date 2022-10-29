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Минобороны: Украина атаковала дронами корабли Черноморского флота
Минобороны: Украина атаковала дронами корабли Черноморского флота
Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота РФ задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T14:07+0300
2022-10-29T14:07+0300
2022-10-29T14:13+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все аппараты были уничтожены силами кораблей Черноморского флота.Подготовка атаки велась из Очакова в Николаевской области. Руководили операцией британские специалисты.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Минобороны: Украина атаковала дронами корабли Черноморского флота
14:07 29.10.2022 (обновлено: 14:13 29.10.2022)
Подвергшиеся атаке украинских беспилотников корабли Черноморского флота РФ задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Киев атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе 16 воздушными и морскими дронами, все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Все аппараты были уничтожены силами кораблей Черноморского флота.
Подготовка атаки велась из Очакова в Николаевской области. Руководили операцией британские специалисты.