https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/narkolog-o-namerenii-zapreta-reklamy-tabaka-v-abkhazii-pravilnaya-mera-1042306394.html
Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера
Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера
Намерение депутатов Парламента запретить рекламу табака в эфире радио Sputnik прокомментировала главный нарколог Абхазии Ирма Ануа. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T18:50+0300
2022-10-29T18:50+0300
2022-10-29T18:50+0300
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Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера
Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера
Парламент Абхазии в первом чтении принял поправки в закон Абхазии "О рекламе". Согласно изменениям, в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции. Будет запрещена и реклама курительных принадлежностей. Штрафы за нарушение закона будут зависеть от вида нарушения. Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения, считают законодатели.Инициативу депутатов парламента запретить рекламу табачной продукции, считает правильной главный нарколог Абхазии Ирма Ануа ."Молодежь должна видеть, что мы это не поощряем. Тут не идет речь о запрете курения, а именно запрет пропаганды. Не должно быть рекламы. Я часто слышала от людей, которые, например, бросали употребление алкоголя, на них очень тяжело влияла реклама пива по телевизору, других алкогольных напитков. Для людей, которые пытаются бороться с зависимостью, очень тяжело. С другой стороны, реклама является, как бы пропагандой для молодежи, которая еще не употребляет. Я считаю, что здесь запрет рекламы правильная мера", - сказала Ануа.Подробности в аудиофайле.
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абхазия, борьба с курением, никотин, сигареты, реклама, подкасты, аудио
абхазия, борьба с курением, никотин, сигареты, реклама, подкасты, аудио
Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера
Намерение депутатов Парламента запретить рекламу табака в эфире радио Sputnik прокомментировала главный нарколог Абхазии Ирма Ануа.
Парламент Абхазии в первом чтении принял поправки в закон Абхазии "О рекламе". Согласно изменениям, в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции. Будет запрещена и реклама курительных принадлежностей. Штрафы за нарушение закона будут зависеть от вида нарушения. Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения, считают законодатели.
Инициативу депутатов парламента запретить рекламу табачной продукции, считает правильной главный нарколог Абхазии Ирма Ануа .
"Молодежь должна видеть, что мы это не поощряем. Тут не идет речь о запрете курения, а именно запрет пропаганды. Не должно быть рекламы. Я часто слышала от людей, которые, например, бросали употребление алкоголя, на них очень тяжело влияла реклама пива по телевизору, других алкогольных напитков. Для людей, которые пытаются бороться с зависимостью, очень тяжело. С другой стороны, реклама является, как бы пропагандой для молодежи, которая еще не употребляет. Я считаю, что здесь запрет рекламы правильная мера", - сказала Ануа.
Подробности в аудиофайле.