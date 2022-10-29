https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/narkolog-o-namerenii-zapreta-reklamy-tabaka-v-abkhazii-pravilnaya-mera-1042306394.html

Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера

Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера

Намерение депутатов Парламента запретить рекламу табака в эфире радио Sputnik прокомментировала главный нарколог Абхазии Ирма Ануа. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T18:50+0300

2022-10-29T18:50+0300

2022-10-29T18:50+0300

радио

абхазия

борьба с курением

никотин

сигареты

реклама

подкасты

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Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера Нарколог о намерении запрета рекламы табака в Абхазии: правильная мера

Парламент Абхазии в первом чтении принял поправки в закон Абхазии "О рекламе". Согласно изменениям, в республике планируется запретить рекламу табачной и никотиносодержащей продукции. Будет запрещена и реклама курительных принадлежностей. Штрафы за нарушение закона будут зависеть от вида нарушения. Вносимое изменение станет одним из инструментов в борьбе с пропагандой курения, считают законодатели.Инициативу депутатов парламента запретить рекламу табачной продукции, считает правильной главный нарколог Абхазии Ирма Ануа ."Молодежь должна видеть, что мы это не поощряем. Тут не идет речь о запрете курения, а именно запрет пропаганды. Не должно быть рекламы. Я часто слышала от людей, которые, например, бросали употребление алкоголя, на них очень тяжело влияла реклама пива по телевизору, других алкогольных напитков. Для людей, которые пытаются бороться с зависимостью, очень тяжело. С другой стороны, реклама является, как бы пропагандой для молодежи, которая еще не употребляет. Я считаю, что здесь запрет рекламы правильная мера", - сказала Ануа.Подробности в аудиофайле.

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