https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/pyatdesyat-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vozvrascheny-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1042320896.html

Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории

Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T15:35+0300

2022-10-29T15:35+0300

2022-10-29T15:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

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