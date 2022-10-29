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Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T15:35+0300
2022-10-29T15:35+0300
2022-10-29T15:47+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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россия
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
15:35 29.10.2022 (обновлено: 15:47 29.10.2022)
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik.
Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена, сообщили
в Минобороны РФ.
"Двадцать девятого октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в министерстве.
Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.