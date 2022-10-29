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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/pyatdesyat-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vozvrascheny-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1042320896.html
Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T15:35+0300
2022-10-29T15:47+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Пятьдесят российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории

15:35 29.10.2022 (обновлено: 15:47 29.10.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВстреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР
Встреча вернувшихся из плена бойцов в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать девятого октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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