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Пятнадцать проектов развития сельского хозяйства одобрены в Гагрском районе

Пятнадцать проектов развития сельского хозяйства одобрены в Гагрском районе

Всего в рамках государственной целевой программы развития сельского хозяйства Абхазии выделено 100 миллионов рублей. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T08:55+0300

2022-10-29T08:55+0300

2022-10-29T08:55+0300

в абхазии

сельское хозяйство

абхазия

гагрский район

экономика

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Пятнадцать проектов развития сельского хозяйства одобрены в Гагрском районе, сообщил корреспонденту Sputnik начальник отдела сельского хозяйства администрации Гагрского района Геворг Гаранян.Общая сумма проектов района - 7,6 миллионов рублей. По словам Гараняна, 13 проектов в сфере растениеводства и два – животноводства. Участники целевой программы развития сельского хозяйства в области растениеводства, в основном, намерены выращивать цитрусы, хурму, яблоки, чернослив.Геворг Гаранян уверен, что запуск подобных проектов существенно повлияет на развития сельской местности в районе.На реализацию этой целевой программы из бюджета Абхазии было выделено 100 миллионов рублей на развитие пяти направлений – растениеводства, животноводство, рыбную отрасль, приобретение средств защиты растений от вредителей и сельскохозяйственных культур, на создание и развитие производственно-технической базы.В 2021 году по той же программе был одобрен 91 проект на общую сумму 77 миллионов 33 тысяч рублей.

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