https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-novogodnie-prazdniki-ozhidaetsya-v-kontse-noyabrya-1042249981.html
Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября
Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября
Преимуществами абхазского направления на зимние праздники являются не только демократичные цены, но и возможности для разнообразного отдыха. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T09:50+0300
2022-10-29T09:50+0300
2022-10-29T09:50+0300
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября, об этом сообщает АТОР.Как отмечают эксперты, спрос на Абхазию на новогодний период пока не активный, но уже через несколько недель он активизируется, ожидаются два всплеска продаж по Абхазии – во второй половине ноября и после 15 декабря.По информации туроператоров, в основном длительность туров на зимние каникулы в Абхазию варьируется от четырех до шести ночей. Новогодние туры в республику в среднем стоят от семи до 91 тысячи рублей на четыре-шесть дней на двоих в отелях с разными условиями. Самыми востребованными городами остаются Пицунда, Гагра и Новый Афон.
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туристы, отдых в абхазии, абхазия, новый год
туристы, отдых в абхазии, абхазия, новый год
Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября
Преимуществами абхазского направления на зимние праздники являются не только демократичные цены, но и возможности для разнообразного отдыха.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября, об этом сообщает АТОР.
Как отмечают эксперты, спрос на Абхазию на новогодний период пока не активный, но уже через несколько недель он активизируется, ожидаются два всплеска продаж по Абхазии – во второй половине ноября и после 15 декабря.
Туристам в Абхазии предлагают разнообразный отдых, рассказывают туроператоры: и экскурсии, и отдых в подогреваемых бассейнах, и SPA-комплексы в отелях, и дегустации блюд национальной кухни, а также тематические туры.
По информации туроператоров, в основном длительность туров на зимние каникулы в Абхазию варьируется от четырех до шести ночей.
Новогодние туры в республику в среднем стоят от семи до 91 тысячи рублей на четыре-шесть дней на двоих в отелях с разными условиями.
Самыми востребованными городами остаются Пицунда, Гагра и Новый Афон.