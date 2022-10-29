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Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября

Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября

Преимуществами абхазского направления на зимние праздники являются не только демократичные цены, но и возможности для разнообразного отдыха. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T09:50+0300

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2022-10-29T09:50+0300

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Рост спроса на отдых в Абхазии на новогодние праздники ожидается в конце ноября, об этом сообщает АТОР.Как отмечают эксперты, спрос на Абхазию на новогодний период пока не активный, но уже через несколько недель он активизируется, ожидаются два всплеска продаж по Абхазии – во второй половине ноября и после 15 декабря.По информации туроператоров, в основном длительность туров на зимние каникулы в Абхазию варьируется от четырех до шести ночей. Новогодние туры в республику в среднем стоят от семи до 91 тысячи рублей на четыре-шесть дней на двоих в отелях с разными условиями. Самыми востребованными городами остаются Пицунда, Гагра и Новый Афон.

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