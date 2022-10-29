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ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС
ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС
Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T11:15+0300
2022-10-29T11:15+0300
2022-10-29T11:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, украина, россия
запорожская аэс, украина, россия
ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС
Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС", — написал он в Telegram.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.