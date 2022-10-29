https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/vs-rossii-otbili-popytku-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-rayone-zaporozhskoy-aes-1042315494.html

ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС

ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС

Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. 29.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-29T11:15+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

запорожская аэс

украина

россия

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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