Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/vs-rossii-otbili-popytku-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-rayone-zaporozhskoy-aes-1042315494.html
ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС
ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС
Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. 29.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-29T11:15+0300
2022-10-29T11:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
запорожская аэс
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041365384_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ecbe7a5e9208e9bb56a380005f5c80ac.jpg
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041365384_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2004915bdcacfcd60ed4fe10c16c639.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
запорожская аэс, украина, россия
запорожская аэс, украина, россия

ВС России отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС

11:15 29.10.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС", — написал он в Telegram.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0