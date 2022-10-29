https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/vstrechi-predstaviteley-abkhazskogo-i-abazinskogo-narodov-proshli-na-severnom-kavkaze-1042319432.html

Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе

Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе

Между Координационным советом женщин Абхазии при Всемирном конгрессе абхазо-абазинского народа и национально-культурной автономией абазин Ставропольского края... 29.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала доктор филологических наук, журналист Екатерина Бебия.Встречи проходили в Ставрополе, Кисловодске и Красном Востоке с 19 по 24 октября. В составе абхазской делегации были студенты Абхазского государственного университета, молодые поэты, певцы. Возглавила ее руководитель Координационного совета женщин Абхазии при Всемирном абхазо-абазинском конгрессе Екатерина Бебия.По словам Бебия, проект, в рамках которого проходили встречи, назывался "Сердце родства в общении".На встречах обсудили вопросы культуры и сохранения и развития абхазского и абазинского языков. Последнему, как отметила Бебия, уделили особое внимание, так как проблемы знания родного языка существует как у абхазов, так и у абазин.На встречах обсудили совместные проекты, которые еще больше сплотили бы абхазский и абазинский народы.Также между Координационным советом женщин Абхазии при Всемирном конгрессе абхазо-абазинского народа и национально-культурной автономией абазин Ставропольского края “Абаза” подписано соглашение о сотрудничестве.

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