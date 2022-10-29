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https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/vstrechi-predstaviteley-abkhazskogo-i-abazinskogo-narodov-proshli-na-severnom-kavkaze-1042319432.html
Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе
Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе
Между Координационным советом женщин Абхазии при Всемирном конгрессе абхазо-абазинского народа и национально-культурной автономией абазин Ставропольского края... 29.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала доктор филологических наук, журналист Екатерина Бебия.Встречи проходили в Ставрополе, Кисловодске и Красном Востоке с 19 по 24 октября. В составе абхазской делегации были студенты Абхазского государственного университета, молодые поэты, певцы. Возглавила ее руководитель Координационного совета женщин Абхазии при Всемирном абхазо-абазинском конгрессе Екатерина Бебия.По словам Бебия, проект, в рамках которого проходили встречи, назывался "Сердце родства в общении".На встречах обсудили вопросы культуры и сохранения и развития абхазского и абазинского языков. Последнему, как отметила Бебия, уделили особое внимание, так как проблемы знания родного языка существует как у абхазов, так и у абазин.На встречах обсудили совместные проекты, которые еще больше сплотили бы абхазский и абазинский народы.Также между Координационным советом женщин Абхазии при Всемирном конгрессе абхазо-абазинского народа и национально-культурной автономией абазин Ставропольского края “Абаза” подписано соглашение о сотрудничестве.
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культура, абхазия, абаза
культура, абхазия, абаза

Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе

13:40 29.10.2022 (обновлено: 13:52 29.10.2022)
© Foto / Екатерина БебияВстречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе
Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
© Foto / Екатерина Бебия
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Между Координационным советом женщин Абхазии при Всемирном конгрессе абхазо-абазинского народа и национально-культурной автономией абазин Ставропольского края “Абаза” подписано соглашение о сотрудничестве.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала доктор филологических наук, журналист Екатерина Бебия.
Встречи проходили в Ставрополе, Кисловодске и Красном Востоке с 19 по 24 октября. В составе абхазской делегации были студенты Абхазского государственного университета, молодые поэты, певцы. Возглавила ее руководитель Координационного совета женщин Абхазии при Всемирном абхазо-абазинском конгрессе Екатерина Бебия.
© Foto / Екатерина Бебия Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе
Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
Встречи представителей абхазского и абазинского народов прошли на Северном Кавказе
© Foto / Екатерина Бебия
По словам Бебия, проект, в рамках которого проходили встречи, назывался "Сердце родства в общении".
На встречах обсудили вопросы культуры и сохранения и развития абхазского и абазинского языков. Последнему, как отметила Бебия, уделили особое внимание, так как проблемы знания родного языка существует как у абхазов, так и у абазин.

“На первом этапе мы решили открыть курсы абазинского языка в Абхазском госуниверситете, а также курсы абхазского языка на различных площадках в Ставрополе. Это делается для того, чтобы мы могли общаться, так сказать, без переводчика. Проблемы с развитием языка не только у нас в Абхазии, но и у народа Абаза”, - подчеркнула руководитель Координационного совета женщин Абхазии при ВААК.

На встречах обсудили совместные проекты, которые еще больше сплотили бы абхазский и абазинский народы.
Также между Координационным советом женщин Абхазии при Всемирном конгрессе абхазо-абазинского народа и национально-культурной автономией абазин Ставропольского края “Абаза” подписано соглашение о сотрудничестве.
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