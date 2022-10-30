https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-porazili-uzel-svyazi-i-tsentr-podgotovki-ukrainskikh-boevikov-1042330323.html
Авиация и артиллерия России поразили узел связи и центр подготовки украинских боевиков
Авиация и артиллерия России поразили узел связи и центр подготовки украинских боевиков
Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T15:15+0300
2022-10-30T15:15+0300
2022-10-30T15:42+0300
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили узел связи украинских боевиков, склад боеприпасов и центр подготовки сил специальных операций Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Авиация и артиллерия России поразили узел связи и центр подготовки украинских боевиков
15:15 30.10.2022 (обновлено: 15:42 30.10.2022)
Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили узел связи украинских боевиков, склад боеприпасов и центр подготовки сил специальных операций Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.
В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.