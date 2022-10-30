https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-porazili-uzel-svyazi-i-tsentr-podgotovki-ukrainskikh-boevikov-1042330323.html

Авиация и артиллерия России поразили узел связи и центр подготовки украинских боевиков

Авиация и артиллерия России поразили узел связи и центр подготовки украинских боевиков

Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T15:15+0300

2022-10-30T15:15+0300

2022-10-30T15:42+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

украина

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили узел связи украинских боевиков, склад боеприпасов и центр подготовки сил специальных операций Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

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