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https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/buystvo-krasok-osen-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1042285298.html
Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке
Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку фотографий с осенней атмосферой. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
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Рицинский нацпарк расположен на южном склоне западной части Большого Кавказа и примыкает к государственной границе с Россией. Его площадь превышает 39 тысяч гектаров, на которых произрастают десятки видов деревьев и эндемичных растений, в том числе сохранившиеся с доледникового периода.Парк очень красив и способен удивить самый взыскательный взгляд в любое время года. Но осенью его пейзажи особенно впечатляют буйством красок. В горах деревья с пожелтевшими и опавшими листьями гармонично сочетаются с вечнозелеными хвойными лесами, которым похолодание нипочем.
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фото , мультимедиа, ауадхара, озеро рица, абхазия, фото
фото , мультимедиа, ауадхара, озеро рица, абхазия, фото

Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке

18:30 30.10.2022 (обновлено: 18:41 30.10.2022)
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку фотографий с осенней атмосферой.
Рицинский нацпарк расположен на южном склоне западной части Большого Кавказа и примыкает к государственной границе с Россией. Его площадь превышает 39 тысяч гектаров, на которых произрастают десятки видов деревьев и эндемичных растений, в том числе сохранившиеся с доледникового периода.
Парк очень красив и способен удивить самый взыскательный взгляд в любое время года. Но осенью его пейзажи особенно впечатляют буйством красок. В горах деревья с пожелтевшими и опавшими листьями гармонично сочетаются с вечнозелеными хвойными лесами, которым похолодание нипочем.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Лето позади, и в Абхазии наступила осенняя пора. В это время года Рицинский парк особенно привлекателен.

Лето позади, и в Абхазии наступила осенняя пора. В это время года Рицинский парк особенно привлекателен. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Лето позади, и в Абхазии наступила осенняя пора. В это время года Рицинский парк особенно привлекателен.

© Sputnik / Марианна Кубрава

По утрам горы и холмы в парке охватывает полупрозрачный туман.

По утрам горы и холмы в парке охватывает полупрозрачный туман. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

По утрам горы и холмы в парке охватывает полупрозрачный туман.

© Sputnik / Акоп Кущян

В горах уже выпал снег и воздух стал гораздо прохладнее.

В горах уже выпал снег и воздух стал гораздо прохладнее. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Акоп Кущян

В горах уже выпал снег и воздух стал гораздо прохладнее.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Листья со многих деревьев уже опали.

Листья со многих деревьев уже опали. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Листья со многих деревьев уже опали.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Осенью Рицинский парк удивляет путешественников богатой палитрой красок.

Осенью Рицинский парк удивляет путешественников богатой палитрой красок. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Осенью Рицинский парк удивляет путешественников богатой палитрой красок.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Пожелтевшие листья могут продержаться на ветках еще несколько недель до наступления заморозков.

Пожелтевшие листья могут продержаться на ветках еще несколько недель до наступления заморозков. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пожелтевшие листья могут продержаться на ветках еще несколько недель до наступления заморозков.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Осеннее настроение в Рицинском парке располагает к длительным прогулкам.

Осеннее настроение в Рицинском парке располагает к длительным прогулкам. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Осеннее настроение в Рицинском парке располагает к длительным прогулкам.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Пансионат "Ауадхара" осенью "законсервируют" до следующего курортного сезона.

Пансионат &quot;Ауадхара&quot; осенью &quot;законсервируют&quot; до следующего курортного сезона. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пансионат "Ауадхара" осенью "законсервируют" до следующего курортного сезона.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Лишь вечнозеленым хвойным деревьям смена времен года нипочем.

Лишь вечнозеленым хвойным деревьям смена времен года нипочем. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Лишь вечнозеленым хвойным деревьям смена времен года нипочем.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Когда в горах выпадает снег, похолодание ощущается даже на побережье Абхазии.

Когда в горах выпадает снег, похолодание ощущается даже на побережье Абхазии. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Когда в горах выпадает снег, похолодание ощущается даже на побережье Абхазии.

© Sputnik / Акоп Кущян

Национальный парк располагается на южном склоне западной части Большого Кавказа.

Национальный парк располагается на южном склоне западной части Большого Кавказа. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Акоп Кущян

Национальный парк располагается на южном склоне западной части Большого Кавказа.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Общая его площадь - более 39 тысяч гектаров.

Общая его площадь - более 39 тысяч гектаров. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Общая его площадь - более 39 тысяч гектаров.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Парк богат десятками видов деревьев и эндемичных растений.

Парк богат десятками видов деревьев и эндемичных растений. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Парк богат десятками видов деревьев и эндемичных растений.

© Sputnik / Марианна Кубрава

На территории парка растут кавказские пихты, ели, буки, реликтовые деревья и десятки видов других растений, в том числе краснокнижных.

На территории парка растут кавказские пихты, ели, буки, реликтовые деревья и десятки видов других растений, в том числе краснокнижных. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

На территории парка растут кавказские пихты, ели, буки, реликтовые деревья и десятки видов других растений, в том числе краснокнижных.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Парк знаменит своими озерами и завораживающими пейзажами.

Парк знаменит своими озерами и завораживающими пейзажами. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Парк знаменит своими озерами и завораживающими пейзажами.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Визитная карточка парка – это одноименное озеро ледниково-тектонического происхождения. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря.

Визитная карточка парка – это одноименное озеро ледниково-тектонического происхождения. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Визитная карточка парка – это одноименное озеро ледниково-тектонического происхождения. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Цвет воды в озере Рица меняется в зависимости от времени года. В него впадает река Лашпсы, а вытекает Юпшара.

Цвет воды в озере Рица меняется в зависимости от времени года. В него впадает река Лашпсы, а вытекает Юпшара. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Цвет воды в озере Рица меняется в зависимости от времени года. В него впадает река Лашпсы, а вытекает Юпшара.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сезонное похолодание не отбивает у туристов охоту своими глазами увидеть главное природное чудо Абхазии.

Сезонное похолодание не отбивает у туристов охоту своими глазами увидеть главное природное чудо Абхазии. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Сезонное похолодание не отбивает у туристов охоту своими глазами увидеть главное природное чудо Абхазии.

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