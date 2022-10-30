https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/buystvo-krasok-osen-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1042285298.html

Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке

Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку фотографий с осенней атмосферой. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

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Рицинский нацпарк расположен на южном склоне западной части Большого Кавказа и примыкает к государственной границе с Россией. Его площадь превышает 39 тысяч гектаров, на которых произрастают десятки видов деревьев и эндемичных растений, в том числе сохранившиеся с доледникового периода.Парк очень красив и способен удивить самый взыскательный взгляд в любое время года. Но осенью его пейзажи особенно впечатляют буйством красок. В горах деревья с пожелтевшими и опавшими листьями гармонично сочетаются с вечнозелеными хвойными лесами, которым похолодание нипочем.

ауадхара

озеро рица

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фото , мультимедиа, ауадхара, озеро рица, абхазия, фото