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Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке
Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку фотографий с осенней атмосферой. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T18:30+0300
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Рицинский нацпарк расположен на южном склоне западной части Большого Кавказа и примыкает к государственной границе с Россией. Его площадь превышает 39 тысяч гектаров, на которых произрастают десятки видов деревьев и эндемичных растений, в том числе сохранившиеся с доледникового периода.Парк очень красив и способен удивить самый взыскательный взгляд в любое время года. Но осенью его пейзажи особенно впечатляют буйством красок. В горах деревья с пожелтевшими и опавшими листьями гармонично сочетаются с вечнозелеными хвойными лесами, которым похолодание нипочем.
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фото , мультимедиа, ауадхара, озеро рица, абхазия, фото
фото , мультимедиа, ауадхара, озеро рица, абхазия, фото
Буйство красок: осень в Рицинском национальном парке 18:30 30.10.2022 (обновлено: 18:41 30.10.2022)
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку фотографий с осенней атмосферой.
Рицинский нацпарк расположен на южном склоне западной части Большого Кавказа и примыкает к государственной границе с Россией. Его площадь превышает 39 тысяч гектаров, на которых произрастают десятки видов деревьев и эндемичных растений, в том числе сохранившиеся с доледникового периода.
Парк очень красив и способен удивить самый взыскательный взгляд в любое время года. Но осенью его пейзажи особенно впечатляют буйством красок. В горах деревья с пожелтевшими и опавшими листьями гармонично сочетаются с вечнозелеными хвойными лесами, которым похолодание нипочем.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Лето позади, и в Абхазии наступила осенняя пора. В это время года Рицинский парк особенно привлекателен.
Лето позади, и в Абхазии наступила осенняя пора. В это время года Рицинский парк особенно привлекателен.
© Sputnik / Марианна Кубрава
По утрам горы и холмы в парке охватывает полупрозрачный туман.
По утрам горы и холмы в парке охватывает полупрозрачный туман.
© Sputnik / Акоп Кущян
В горах уже выпал снег и воздух стал гораздо прохладнее.
В горах уже выпал снег и воздух стал гораздо прохладнее.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Листья со многих деревьев уже опали.
Листья со многих деревьев уже опали.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Осенью Рицинский парк удивляет путешественников богатой палитрой красок.
Осенью Рицинский парк удивляет путешественников богатой палитрой красок.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Пожелтевшие листья могут продержаться на ветках еще несколько недель до наступления заморозков.
Пожелтевшие листья могут продержаться на ветках еще несколько недель до наступления заморозков.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Осеннее настроение в Рицинском парке располагает к длительным прогулкам.
Осеннее настроение в Рицинском парке располагает к длительным прогулкам.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Пансионат "Ауадхара" осенью "законсервируют" до следующего курортного сезона.
Пансионат "Ауадхара" осенью "законсервируют" до следующего курортного сезона.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Лишь вечнозеленым хвойным деревьям смена времен года нипочем.
Лишь вечнозеленым хвойным деревьям смена времен года нипочем.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Когда в горах выпадает снег, похолодание ощущается даже на побережье Абхазии.
Когда в горах выпадает снег, похолодание ощущается даже на побережье Абхазии.
© Sputnik / Акоп Кущян
Национальный парк располагается на южном склоне западной части Большого Кавказа.
Национальный парк располагается на южном склоне западной части Большого Кавказа.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Общая его площадь - более 39 тысяч гектаров.
Общая его площадь - более 39 тысяч гектаров.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Парк богат десятками видов деревьев и эндемичных растений.
Парк богат десятками видов деревьев и эндемичных растений.
© Sputnik / Марианна Кубрава
На территории парка растут кавказские пихты, ели, буки, реликтовые деревья и десятки видов других растений, в том числе краснокнижных.
На территории парка растут кавказские пихты, ели, буки, реликтовые деревья и десятки видов других растений, в том числе краснокнижных.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Парк знаменит своими озерами и завораживающими пейзажами.
Парк знаменит своими озерами и завораживающими пейзажами.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Визитная карточка парка – это одноименное озеро ледниково-тектонического происхождения. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря.
Визитная карточка парка – это одноименное озеро ледниково-тектонического происхождения. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Цвет воды в озере Рица меняется в зависимости от времени года. В него впадает река Лашпсы, а вытекает Юпшара.
Цвет воды в озере Рица меняется в зависимости от времени года. В него впадает река Лашпсы, а вытекает Юпшара.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сезонное похолодание не отбивает у туристов охоту своими глазами увидеть главное природное чудо Абхазии.
Сезонное похолодание не отбивает у туристов охоту своими глазами увидеть главное природное чудо Абхазии.