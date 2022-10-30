https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bzhaniya-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-zhertvam-politicheskikh-repressiy--1042326604.html

Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий

Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября с 2006 года. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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аслан бжания

репрессии

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме.В 30-40 годы ХХ века жертвами политических репрессий в республики стали более семи тысяч человек. В списках репрессированных - представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.С 2006 года 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

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