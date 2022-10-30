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Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий
Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий
День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября с 2006 года. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T11:50+0300
2022-10-30T11:50+0300
2022-10-30T11:50+0300
в абхазии
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аслан бжания
репрессии
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме.В 30-40 годы ХХ века жертвами политических репрессий в республики стали более семи тысяч человек. В списках репрессированных - представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.С 2006 года 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html
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абхазия, аслан бжания, репрессии
абхазия, аслан бжания, репрессии
Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий
День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября с 2006 года.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме.
В 30-40 годы ХХ века жертвами политических репрессий в республики стали более семи тысяч человек. В списках репрессированных - представители разных национальностей, профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.
С 2006 года 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.