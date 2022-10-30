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Два человека погибли в аварии в районе села Киндги

Два человека погибли в аварии в районе села Киндги

Машина въехала в дерево и загорелась на республиканской трассе в районе села Киндги вечером 30 октября. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Два человека погибли в результате аварии в районе села Киндги, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий автомобиль. После того, как поджар был ликвидирован, спасатели обнаружили два тела. Их доставили в морг Сухума.

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