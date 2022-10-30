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Два человека погибли в аварии в районе села Киндги
Два человека погибли в аварии в районе села Киндги
Машина въехала в дерево и загорелась на республиканской трассе в районе села Киндги вечером 30 октября. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T21:50+0300
2022-10-30T21:50+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Два человека погибли в результате аварии в районе села Киндги, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий автомобиль. После того, как поджар был ликвидирован, спасатели обнаружили два тела. Их доставили в морг Сухума.
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мчс абхазии, очамчырский район, происшествия
мчс абхазии, очамчырский район, происшествия
Два человека погибли в аварии в районе села Киндги
21:50 30.10.2022 (обновлено: 22:14 30.10.2022)
Машина въехала в дерево и загорелась на республиканской трассе в районе села Киндги вечером 30 октября.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Два человека погибли в результате аварии в районе села Киндги, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что сигнал на пульт МЧС поступил в 20:18 в воскресенье 30 октября.
Прибывшие на место спасатели обнаружили горящий автомобиль.
После того, как поджар был ликвидирован, спасатели обнаружили два тела. Их доставили в морг Сухума.