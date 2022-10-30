https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/kozin-zachem-amerikantsy-perevozyat-v-evropu-termoyadernye-bomby-1042336032.html

Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы

Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы

Учения стратегических ядерных сил России показательны, ведь была проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара именно в ответ на ядерный удар... 30.10.2022, Sputnik Абхазия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Об этих учениях, а также о ядерных учениях НАТО и опыте урегулирования Карибского кризиса 60 лет назад смотрите в нашем видео.

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