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Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы
Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы
Учения стратегических ядерных сил России показательны, ведь была проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара именно в ответ на ядерный удар... 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T16:50+0300
2022-10-30T16:50+0300
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Об этих учениях, а также о ядерных учениях НАТО и опыте урегулирования Карибского кризиса 60 лет назад смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, россия, европа, видео
видео, мультимедиа, россия, европа, видео
Козин: зачем американцы перевозят в Европу термоядерные бомбы
16:50 30.10.2022 (обновлено: 17:27 30.10.2022)
Учения стратегических ядерных сил России показательны, ведь была проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара именно в ответ на ядерный удар противника.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. Об этих учениях, а также о ядерных учениях НАТО и опыте урегулирования Карибского кризиса 60 лет назад смотрите в нашем видео.