"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам.
А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.
Что такое психоэндокринология, можно ли стать зависимым от приема гормонов и как содержание железа в организме сказывается на наборе веса — рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.
1:30 Мужские и женские гормоны — это миф
2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин
4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон
8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"
11:00 Почему женщинам сложнее похудеть
11:55 Дефицит железа вызывает набор веса
13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы
16:07 Как гормоны меняют наше настроение
19:00 Так что такое "гормональная норма"
Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".
1:30 Мужские и женские гормоны — это миф
2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин
4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон
8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"
11:00 Почему женщинам сложнее похудеть
11:55 Дефицит железа вызывает набор веса
13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы
16:07 Как гормоны меняют наше настроение
19:00 Так что такое "гормональная норма"
Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".
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