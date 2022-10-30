Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/pravda-tela-vliyayut-li-gormony-na-nastroenie-i-nabor-vesa-1042261635.html
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам... 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T11:26+0300
2022-10-30T11:26+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1b/1042261720_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a31eb5b52e91f96e29421eaa8c43411f.jpg
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.Что такое психоэндокринология, можно ли стать зависимым от приема гормонов и как содержание железа в организме сказывается на наборе веса — рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.1:30 Мужские и женские гормоны — это миф2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"11:00 Почему женщинам сложнее похудеть11:55 Дефицит железа вызывает набор веса13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы16:07 Как гормоны меняют наше настроение19:00 Так что такое "гормональная норма"Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1b/1042261720_216:0:1179:722_1920x0_80_0_0_bb9c0a6a6a65233d6f5100a0a776b3f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты риа, аудио
подкасты риа, аудио

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса

11:26 30.10.2022
Радио
"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса
Подписаться на
НовостиTelegram
Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам худеть сложнее, чем мужчинам.
А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.
Что такое психоэндокринология, можно ли стать зависимым от приема гормонов и как содержание железа в организме сказывается на наборе веса — рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.

1:30 Мужские и женские гормоны — это миф
2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин
4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон
8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"
11:00 Почему женщинам сложнее похудеть
11:55 Дефицит железа вызывает набор веса
13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы
16:07 Как гормоны меняют наше настроение
19:00 Так что такое "гормональная норма"

Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0