https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/pravda-tela-vliyayut-li-gormony-na-nastroenie-i-nabor-vesa-1042261635.html

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса

"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса

Можно ли назвать тестостерон гормоном спокойствия, как образ жизни и лишний вес сказываются на гормональном фоне, и действительно ли из-за гормонов женщинам... 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T11:26+0300

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"Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса "Правда тела". Влияют ли гормоны на настроение и набор веса

А еще почему кризис среднего возраста, приступы злости и даже переломы — серьезные поводы для похода к эндокринологу.Что такое психоэндокринология, можно ли стать зависимым от приема гормонов и как содержание железа в организме сказывается на наборе веса — рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.1:30 Мужские и женские гормоны — это миф2:18 Чем тогда мужчины отличаются от женщин4:12 Не надо вешать всех собак (и агрессию) на тестостерон8:27 "Если ты плохо себя ведешь — никакие инъекции тестостерона не помогут"11:00 Почему женщинам сложнее похудеть11:55 Дефицит железа вызывает набор веса13:13 Безопасны ли оральные контрацептивы16:07 Как гормоны меняют наше настроение19:00 Так что такое "гормональная норма"Подробнее о том, какие признаки указывают на нехватку железа, можно услышать в эпизоде "Дефицит железа и как он отражается на нашей внешности".Слушайте подкасты РИА Новости.

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