https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnykh-dozhdey-obyavili-v-sochi-1042330619.html

Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявили в Сочи

Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявили в Сочи

Ранее в Сочи предупреждали об опасности формирования смерчей над морем и сильных дождях. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Интенсивные дожди с грозой ожидаются в Сочи до 31 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели рекомендуют во время непогоды оставаться дома, следить за системой отопления, электрическими приборами, смс-уведомлениями от МЧС.

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