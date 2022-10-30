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Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявили в Сочи
Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявили в Сочи
Ранее в Сочи предупреждали об опасности формирования смерчей над морем и сильных дождях. 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T16:05+0300
2022-10-30T16:05+0300
2022-10-30T16:44+0300
сочи
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Интенсивные дожди с грозой ожидаются в Сочи до 31 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели рекомендуют во время непогоды оставаться дома, следить за системой отопления, электрическими приборами, смс-уведомлениями от МЧС.
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сочи, мчс рф
Штормовое предупреждение из-за сильных дождей объявили в Сочи
16:05 30.10.2022 (обновлено: 16:44 30.10.2022)
Ранее в Сочи предупреждали об опасности формирования смерчей над морем и сильных дождях.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Интенсивные дожди с грозой ожидаются в Сочи до 31 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений... утром и днем 31 октября 2022 года на территории города Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют во время непогоды оставаться дома, следить за системой отопления, электрическими приборами, смс-уведомлениями от МЧС.