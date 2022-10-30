https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/tri-rossiyanki-pogibli-v-davke-v-seule-vo-vremya-khellouina-1042324448.html

Три россиянки погибли в давке в Сеуле во время Хэллоуина

Три россиянки погибли в давке в Сеуле во время Хэллоуина

В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T08:45+0300

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2022-10-30T08:45+0300

южная корея

происшествия

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Три россиянки скончались из-за давки в Сеуле, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Южной Корее.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.

южная корея

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